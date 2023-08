Podaci pokazuju: bliži se kraj otpuštanjima u tehnološkom sektoru

Čini se kako polako dolazi kraj velikom valu otpuštanja radnika u tehnološkom sektoru. Pokazuju to podaci koje prate stranice layoffs.fyi i trueup.io. Do sada je ove godine zabilježeno (ovisno o izvoru) između 955 i 1.411 pojedinačnih tehnoloških kompanija (od gianata do startupa) koje su otpuštale svoje zaposlenike, a njima je zahvaćeno više od 333.000 ljudi.

Otkazi prestaju

Kulminacija ovogodišnjeg trenda otkaza dogodila se u siječnju, kada su velika "rezanja" broja zaposlenih bili objavili Amazon, Google, Microsoft, IBM, SAP i brojni drugi manji igrači. Samo tog mjeseca bez posla je bilo ostalo više od 100.000 ljudi u tehnološkom sektoru, a sve do svibnja kompanije su nastavile otpuštati od 30-ak pa do preko 55 tisuća ljudi svakog mjeseca. No, dolaskom ljeta trend je pao na ispod 15.000 otkaza mjesečno, s tendecijom pada zabilježenom i do sada, tijekom kolovoza.

Analitičari Bernstein Researcha stoga kažu kako prestaju pratiti ovaj val, budući da je "nastupio kraj recesije" kad je riječ o tehnološkim radnim mjestima. Kao prekretnicu vide činjenicu da su počela zapošljavanja u sektoru umjetne inteligencije, u kojem veliki igrači traže nove stručnjake, a istodobno niču i novi startupi.

Trenutačno je u tech sektoru diljem svijeta otvoreno više od 170.000 radnih mjesta, pa isti analitičari očekuju skori preokret trenda – tj. značajno više novih zapošljavanja nego što je podijeljeno otkaza.