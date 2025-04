Izuzeće od carina za tehnološke tvrtke samo privremeno, upozorava američki ministar trgovine

Američki ministar trgovine Howard Lutnick pojasnio je u nedjelju kako će mobiteli, diskovi, procesori, monitori i druga potrošačka elektronika uvezena iz Kine ipak biti podložna carinama u bliskoj budućnosti, unatoč trenutnom izuzeću od "recipročnih" carina koje je uvela administracija predsjednika Trumpa. Ova vijest obuzdala je optimizam tehnoloških tvrtki poput Applea, Nvidie i Microsofta, koje su početno izuzeće doživjele kao pozitivan znak. Tijekom razgovora za emisiju ABC-a "This Week", Lutnick je objasnio da su ovi proizvodi trenutno izuzeti od prvog vala recipročnih carina, ali će uskoro biti obuhvaćeni zasebnim carinskim režimom koji se fokusira na poluvodiče.

"Predsjednik Trump ih izuzima od recipročnih carina, ali su uključeni u carine na poluvodiče koje će vjerojatno stupiti na snagu za mjesec ili dva", izjavio je Lutnick. Kada su ga pitali znači li to da će carine na proizvode poput iPhonea uskoro biti ponovno uvedene, Lutnick je odgovorio: "Točno. To je to... Trebamo naše lijekove, poluvodiče i elektroniku proizvoditi u Americi."

Wall Street u neizvjesnosti

Ova najava dodatno komplicira situaciju za ulagače na Wall Streetu koji već pokušavaju razumjeti trgovinske strategije nove administracije. Prošli tjedan obilježila je značajna tržišna nestabilnost, uključujući veliku rasprodaju na američkom tržištu državnih obveznica vrijednom 29 bilijuna dolara, dok su trgovci procjenjivali ekonomski utjecaj Trumpovih inicijativa vezanih za carine.

Ray Dalio, osnivač investicijskog fonda Bridgewater Associates, izrazio je ekonomske zabrinutosti tijekom intervjua za NBC u nedjelju, kako prenosi Financial Times: "Mislim da smo trenutno na točki odlučivanja i vrlo blizu recesije. Bojim se da bi situacija mogla biti još gora od recesije ako se ovime dobro ne upravlja."

Kina poziva na ukidanje carina

Kinesko Ministarstvo trgovine pozvalo je Bijelu kuću da u potpunosti ukine "recipročne" carine, navodeći da "u trgovinskom ratu nema pobjednika, a protekcionizam ne nudi izlaz". Ministarstvo je priznalo da su izuzeća "mali korak SAD-a u ispravljanju pogrešnih jednostranih recipročnih carina", ali je napomenulo da još uvijek "procjenjuje relevantni utjecaj". Savjetnik za trgovinu u Bijeloj kući Peter Navarro, inače idejni i praktični autor carinskog rata, naznačio je u nedjelju da se pregovori nastavljaju. Navarro je inače sklon pretjerivanju iako od svih Trumpovih savjetnika nudi neke suvisle razloge zašto su SAD-u potrebne carine.

Koliko god se Navarro i drugi pobornici carinskog rata pokušavaju opravdati za kaos koji je izazvan, mnogi su razočarani i u panici. Daniel Ives, globalni voditelj tehnoloških istraživanja u Wedbush Securities, opisao je "masovnu konfuziju stvorenu konstantnim protokom vijesti iz Bijele kuće" kao "zbunjujuću za industriju i ulagače, stvarajući ogromnu neizvjesnost i kaos za tvrtke koje pokušavaju planirati svoje opskrbne lance, zalihe i potražnju."

Neizvjesnost vlada tržištem

Izuzeća objavljena u petak za potrošačku tehnologiju primjenjuju se samo na recipročne carine. Svi uvozi iz Kine, uključujući ove izuzete proizvode, i dalje podliježu dodatnoj carini od 20 posto prema trenutnom okviru. Neki financijski stručnjaci, uključujući menadžera hedge fonda Billa Ackmana, zagovaraju proširenje carinskih olakšica na sve proizvode iz Kine. Ackman, koji je ranije upozoravao na ozbiljne ekonomske posljedice bez carinske pauze, sugerirao je da su privremene visoke carine "poslale poruku Kini o posljedicama odmazde umjesto dolaska za pregovarački stol."