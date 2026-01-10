Black Mirror dobiva osmu sezonu

Kreator Black Mirrora kaže da će osma sezona serije i dalje zadržati mračnu i distopijsku atmosferu na koju su gledatelji navikli

Matej Markovinović subota, 10. siječnja 2026. u 15:45
📷 Foto: Netflix
Foto: Netflix

U intervjuu za Netflixov Tudum, kreator Black Mirrora, Charlie Brooker, potvrdio je da će ova popularna SF serija dobiti osmu sezonu.

„Srećom, serija ima budućnost, pa mogu potvrditi da se Black Mirror vraća i to baš na vrijeme da ga stvarnost sustigne, a taj dio mog mozga već je aktiviran i radi punom parom“, rekao je Brooker u intervjuu.

Iako nije otkrivao konkretne teme nadolazeće sezone, Brooker je istaknuo da svaku sezonu doživljava kao glazbeni album sastavljen od različitih pjesama. Rekao je da su tako najranije epizode Black Mirrora bile kao punk singlovi, a onda su povremeno počeli raditi balade, aludirajući na epizodu San Junipero.

Rekao je i da još uvijek traže pravi ton za osmu sezonu, ali je dao do znanja da serija neće drastično mijenjati svoj prepoznatljivi stil. To bi značilo da neće biti vedrih i razigranih epizoda, već će i dalje gledatelji dobiti mračnu i distopijsku atmosferu po kojoj je i serija poznata.

Datum izlaska nove sezone još nije poznat.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi