Black Mirror dobiva osmu sezonu

Kreator Black Mirrora kaže da će osma sezona serije i dalje zadržati mračnu i distopijsku atmosferu na koju su gledatelji navikli

U intervjuu za Netflixov Tudum, kreator Black Mirrora, Charlie Brooker, potvrdio je da će ova popularna SF serija dobiti osmu sezonu.

„Srećom, serija ima budućnost, pa mogu potvrditi da se Black Mirror vraća i to baš na vrijeme da ga stvarnost sustigne, a taj dio mog mozga već je aktiviran i radi punom parom“, rekao je Brooker u intervjuu.

Iako nije otkrivao konkretne teme nadolazeće sezone, Brooker je istaknuo da svaku sezonu doživljava kao glazbeni album sastavljen od različitih pjesama. Rekao je da su tako najranije epizode Black Mirrora bile kao punk singlovi, a onda su povremeno počeli raditi balade, aludirajući na epizodu San Junipero.

Rekao je i da još uvijek traže pravi ton za osmu sezonu, ali je dao do znanja da serija neće drastično mijenjati svoj prepoznatljivi stil. To bi značilo da neće biti vedrih i razigranih epizoda, već će i dalje gledatelji dobiti mračnu i distopijsku atmosferu po kojoj je i serija poznata.

Datum izlaska nove sezone još nije poznat.