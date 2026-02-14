Vitez sedam kraljevstava: Westeros kakav je vrijedilo čekati

Manje je ponekad zaista više, a svi obožavatelji Igre prijestolja (Game of Thrones) koji su uslijed najave nove serije planirali obnoviti znanje o mapi Westerosa ipak se nisu morali previše truditi. Naime, usprkos svom nazivu, serija Vitez sedam kraljevstava (A Knight of the Seven Kingdoms) koja je prošli mjesec premijerno prikazana na HBO–u, odvija se na vrlo malenom dijelu te mape te, za razliku od svojih prethodnika, ne teži epskim razmjerima. Ti su manji razmjeri prisutni i u formi budući da prva sezona ima ukupno šest epizoda čije se trajanje kreće od 30 do 40 minuta, što se u potpunosti slaže s konceptom serije.

Vitez sedam kraljevstava je utemeljen na George R. R. Martinovoj seriji novela Tales of Dunk and Egg koja se sastoji od ukupno tri priče, a radnja prve sezone inspirirana je onom pod nazivom The Hedge Knight. U središtu radnje su Ser Duncan Visoki (Peter Claffey), ili jednostavno Dunk, i njegov maleni, ćelavi štitonoša Egg (Dexter Sol Ansell), neobičan par koji se samo želi dokazati, a njihove se pustolovine odvijaju otprilike jedno stoljeće nakon Zmajeve kuće (House of the Dragon) i jedno stoljeće prije Igre prijestolja. Na Željeznom prijestolju je obitelj Targaryen, pod vodstvom kralja Daerona II., ali njihova je moć u ovo vrijeme znatno oslabila, što je dovoljno ohrabrilo puk da im se otvoreno protivi.

Od štitonoše do viteza

Za razliku od uzvišene fantazije leda i vatre u Igri prijestolja i desetljećima duge obiteljske sage u Zmajevoj kući, Vitez sedam kraljevstava je skromna i intimna priča o neobičnom prijateljstvu koja se na samom početku ističe humorističnim, toplim i čak bajkovitim vizualnim jezikom te ponešto "bezbrižnijom" tematikom. Premda na trenutke neopisivo podsjeća na rane sezone Igre prijestolja, serija istovremeno ironizira vlastite reference, pa tako inspirativni trenutak u kojem Dunk, uz tonove slavne glazbene teme iz originalne serije, donese odluku o svojoj budućnosti, iznenadno prekine prizor velike nužde uz drvo.

Vitez sedam kraljevstava započinje smrću Dunkovog mentora Sera Arlana od Pennytreeja (Danny Webb), što mladog štitonošu ostavi potpuno izgubljenim pred svojom neizvjesnom budućnošću. Ipak, on vrlo brzo uoči da Ser Arlanov mač jednako dobro pristaje i njegovoj ruci te se odluči uputiti na viteški turnir u Ashford Meadowu. Njegovo putovanje tu započinje, a kada se predvečer zaustavi u krčmi, pred njom mu priđe neobični dječak Egg. Misleći da se radi o dječaku iz štale, Dunk se pred njim odluči razmetati svojim novonastalim viteškim identitetom, na što mu dječak odgovori da "vitezovi ne izgledaju kao on", što zapravo i nije daleko od istine budući da ga istrošeni plašt i konop u službi pojasa odaju bilo kome tko ga malo bolje pogleda. Iako s podsmijehom promatra improviziranu vitešku figuru pred sobom, neobično elokventni Egg ponudi postati njegovim štitonošom što Dunk isprva odbije, ali neće proći mnogo vremena prije nego li im se putevi ponovno susretnu.

Vitez, ali tužniji

Dunk duboko vjeruje u "prave viteške vrline" kojima ga je podučavao Ser Arlan, iako flashbackovi odaju da se i on sam tih vrijednosti držao prilično labavo, kad ih se uopće držao. Budući da mu je mentor bio "the hedge knight" (lutajući vitez, doslovce - "vitez iz živice"), Dunk više pripada prirodi nego ljudima, pa na turnir dolazi s pozicije outsidera. Ipak, ovom prostodušnom i naivnom vitezu ljudi su ipak blagonakloni, primarno jer ih iznova iznenađuje svojom gotovo djetinjom dobrotom. Kad zapisničar na turniru posumnja u njegovu vitešku titulu, Dunk odluči pronaći viteza koji bi mogao jamčiti za njega, pa potraži Sera Manfreda Dondarriona (Daniel Monks). On, doduše, nije susretljiv kao što je očekivao, a čak ga i prostitutke pred njegovim šatorom zadirkuju zbog titule, nazvavši ga "vitezom, ali tužnijim". No, kako su se jedna vrata zatvorila, druga su se otvorila, pa Dunk u potrazi za prenoćištem ponovno susretne Egga i konačno ga pristane uzeti za štitonošu.

Dok uporno, ali bezuspješno pokušava pridobiti Sera Manfreda i ostale ugledne plemiće, Dunk čini prve samostalne korake u svijetu koji ga odbija prihvatiti i istovremeno shvaća da su vitez kojem je služio i svijet u kojem je odrastao zapravo bili manji nego što su mu se činili. Egg mu zato postavlja logično pitanje: „Je li bio loš vitez?", jer "nije mogao biti vrlo dobar, ako ga se nitko ne sjeća." Ipak, nisu baš svi neblagonakloni i otporni na njegovu simpatičnu i naivnu pojavu, pa Dunk s vremenom ipak uspije ostvariti kakav takav napredak prema svom cilju i ostvariti nova prijateljstva, a u svom odnosu s Eggom polako preuzima ulogu koju je u njegovom životu imao Ser Arlan. Premda su mnogi zaboravili Ser Arlanovo ime, princ Baelor Targaryen (Bertie Carvel) ga se vrlo dobro sjeća, a Dunku svojim povjerenjem uspije vratiti vjeru u sebe i svoju titulu.

Drugi pogled na Westeros

Vitez sedam kraljevstava kreće se između fantastike i naturalizma te se uvelike bavi surovom ljudskom prirodom, čak i sa svojim ponešto humorističnim otklonom u tonu. Kreatori serije, Ira Parker i George R. R. Martin, izgradili su svijet s bogatim spektrom likova koji, iako preuzima pesimističnu atmosferu iz Igre prijestolja, ipak ne zalazi dublje u nihilizam. Radi se, zapravo, o priči punoj nade i topline. Jedino što Dunk želi je poštovanje i pravo na sudjelovanje u viteškom turniru što je, u usporedbi sa Željeznim prijestoljem, daleko skromnija ambicija.

Njegov je najveći problem to što u trenutku u kojem ga je Ser Arlan proglasio vitezom nije imao svjedoke, pa si svi, od prostitutki i razuzdanih plemića do korumpiranih organizatora turnira, daju za pravo sumnjati u njegovu titulu. Tome uvelike pridonosi i njegova nespretna i naivno iskrena pojava. Bez obzira na njegovu pozamašnu visinu, teško je vjerovati njegovom autoritetu i prijetnjama koje ponekad upućuje Eggu koji definitivno ima mnogo oštriji i ciničniji jezik od viteza kojem služi.

Priča o Dunku i njegovom štitonoši Eggu ne boji se imati manje i skromnije razmjere od svojih prethodnika, a upravo je u tome njezina kvaliteta, posebno jer mnogo pridonosi manje zastupljenim dijelovima Martinove pomno izgrađene mitologije. U seriji, naravno, ne nedostaju ni napete i prljave borbe, ali se i dalje teško oteti dojmu da je u središtu priče univerzalna potraga za vlastitim mjestom u svijetu, uz nenadane, ali odane suputnike uz koje je putovanje utoliko vrijednije. Vitez sedam kraljevstava obnovljen je za drugu sezonu koja bi trebala izaći već sljedeće godine, što samo dokazuje da i malena priča može imati velike likove čijim ćemo se pustolovinama rado pridružiti i u budućnosti.