Netflix planira ukloniti posljednje preostale interaktivne specijale

Iako je Black Mirror Netflixova originalna serija, jedini će film iz ovog serijala, zajedno s ostalim interaktivnim naslovima, uskoro nestati s platforme. Black Mirror: Bandersnatch bio je gotovo revolucionaran kada je prvi put objavljen 2018. godine, posebno jer se radilo o dugometražnom interaktivnom filmu u stilu "izaberi svoju avanturu". Gledatelji su mogli donositi određene odluke umjesto likova, što je rezultiralo različitim konačnim ishodom filma i odgovaralo narativnom stilu prema kojem je Black Mirror uvijek bio poznat.

Navodno, ovaj će film napustiti platformu već u sljedećem tjednu. Kao završni dio Netflixovog plana za povlačenje interaktivnog sadržaja, platforma će, osim Black Mirror: Bandersnatch, ukloniti i Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend. Posljednji dan kada će ovi naslovi biti dostupni na Netflixu je 12. svibnja, što znači da gledatelji imaju još samo nekoliko dana da ih pogledaju, ako to već nisu ranije učinili. Naime, Netflix je neko vrijeme pokušavao učiniti interaktivne serije i specijale temeljnim dijelom svoje ponude. Ipak, plan nije u potpunosti uspio, pa je platforma postupno počela uklanjati većinu svojih interaktivnih naslova dok sve više ulaže u razvoj mobilnih igara.

Za sad nisu najavljeni planovi za vraćanje Bandersnatcha kao neinteraktivnog filma, što bi moglo funkcionirati tek ako bi jedna od opcija iz filma bila odabrana kao "službena" priča.