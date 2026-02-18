Warner Bros. Discovery daje Paramountu 7 dana za najbolju i konačnu ponudu

Nakon što je odbio najnoviju ponudu za preuzimanje, Warner Bros. Discovery (WBD) dao je Paramountu rok od sedam dana da iznese svoju najbolju i konačnu ponudu. No, unatoč ponovnom otvaranju pregovora, iz WBD-a poručuju kako i dalje preferiraju dogovor s Netflixom vrijedan 82,7 milijardi dolara.

Prema službenom priopćenju, predstavnik Paramounta naveo je da je tvrtka spremna ponuditi 31 dolar po dionici ako se pregovori formalno nastave, no pritom je naglašeno da to još uvijek nije njihova konačna ponuda. Paramount posljednjih tjedana postupno povećava iznos kako bi preuzeo cijeli WBD, uključujući i spremnost da pokrije 2,8 milijardi dolara naknade za raskid ugovora koju bi WBD morao platiti u slučaju odustajanja od sporazuma s Netflixom.

S druge strane, Netflix je objavio da je WBD-u odobrio sedmodnevno izuzeće kako bi mogao „u potpunosti razriješiti“ nadmetanje s Paramountom. Treba istaknuti da je glasanje dioničara WBD-a o spajanju s Netflixom zakazano za 20. ožujka, no ako Paramount dođe s jačom ponudom, sve se može promijeniti.

„I dalje vjerujemo da je spajanje s Netflixom u najboljem interesu dioničara WBD-a zbog iznimne vrijednosti koju donosi, jasnog puta do regulatornog odobrenja te zaštitnih mehanizama za dioničare od potencijalnih negativnih rizika“, izjavio je Samuel Di Piazza Jr., predsjednik upravnog odbora WBD-a.