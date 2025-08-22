Foršpan za Fallout

Prime Video objavio je prošireni foršpan za drugu sezonu serije Fallout koja se smatra jednom od najboljih TV adaptacija bilo koje igre.

Fallout je smješten dva stoljeća nakon nuklearnog ratovanja između SAD-a i Kine koje je uništilo civilizaciju 2077. godine, a poslijeratna nuklearna tehnologija dovela je do retrofuturističkog društva. Neki sretni preživjeli sklonili su se u različite podzemne skloništa; drugi su ostavljeni da traže oskudnu egzistenciju na visoko radioaktivnoj površini.

U prvoj sezoni Lucy MacLean koju glumi Ella Purnell napadaju stanovnici površine. Napadači ubijaju mnoge stanovnike skloništa i otimaju njezina oca Hanka (Kyle MacLachlan), pa Lucy kreće u potragu. Usput pronalazi saveznika u Maximusu koji se maskira kao vitez bratstva Brotherhood of Steel, a sukobljava se s revolverašem i lovcem na glave poznatim kao Ghoul kojeg glumi Walton Goggins.

Prva sezona završila je s Lucy koja odlučuje pridružiti se Ghoulu da prate vođe Vault-Teca, za koje se otkrilo da su orkestrirali nuklearnu apokalipsu. Prema službenom opisu druge sezona, "nova sezona nastavit će nakon epskog finala prve sezone i povesti publiku na putovanje kroz pustoš Mojave do post-apokaliptičkog grada New Vegasa."

Glumačkoj postavi u pridružuje se Justin Theroux kao g. Robert House, osnivač i izvršni direktor RobCo Industries. House je u igrama genij koji je pomogao Vault-Tecu dovesti do nuklearne apokalipse, dok je osigurao da i on i Las Vegas prežive.

Druga sezona Fallout serije premijerno se prikazuje od 17. prosinca 2025.