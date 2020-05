Into the Night - apokaliptična triler serija

Na iznenađenje putnika, talijanski službenik NATO-a u Briselu otima avion koji se sprema za Moskvu i traži od pilota da leti prema zapadu. Zašto? Zato što zora donosi smrt. Iz još nepoznatih razloga, sunčeve su zrake nevidljivom smrću pokosile američke kontinente i Aziju tako što su se i ljudi i životinje srušili u mjestu. Nakon potvrde o istinitosti Talijanovih tvrdnji, preostaje vidjeti na koji će način njihov let pobjeći svitanju novog dana.

Into the Night (2020) je prvi Netflixov original iz Belgije. Seriju je napisao Jason George (producent u serijama Narcos, Scandal i dr.), a u produkciji su mu pomogli Tomasz Baginski (The Witcher) i Jacek Dukaj, autor izvornog materijala. Serija je inspirirana digitalnim romanom The Old Axolotl (2015). U njemu Dukaj zamišlja cyberpunk post-apokaliptični svijet u kojem je biološki život izumro, a ljudi su opstali prebacivanjem svijesti u virtualnu igru, a zatim i u robote.

No, serija ne odlazi tako daleko. Sylvie, Jakub, Mathieu, Ayaz, Rik i Terenzio - to što su epizode naslovljene po imenima likova sugerira da Into the Night nema toliko namjeru ulaziti u znanost iza apokaliptičnog fenomena koliko u živote likova koji su s njim suočeni. Napetosti uvelike pridonosi međunarodna glumačka postava (Belgija, Britanija, Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Rusija i Turska) i pulsirajuća elektronska pozadinska glazba.

Glavni izazov predstavlja slijetanje diljem svijeta u cilju obnove zaliha i goriva, što će se zbog fenomena također pokazati problematičnim. Pritom se međusobni odnosi problematičnijih likova mijenjaju u nekoliko navrata. Posebnost likova na trenutke djeluje kao stereotipna, no i takva retro karakterizacija djeluje kao novitet u odnosu na treš suvremenog narativa.

Naime, mnogi se likovi ističu nekom neuobičajenom pozadinskom pričom, i svi su baš na tom letu, kao ansambl likova od kojih gotovo svaki može biti glavni. Način na koji rješavaju sukobe je isto priča za sebe. U jednom trenutku prevladava razum umjesto opće panike za vrijeme otmice aviona, u drugom se dopušta predrasudama da uhvate korijen pri donošenju odluka, a u trećem dolazi do iznenađujućih obrata u odnosima.

Iako je dostupna na engleskom, seriju je preporučeno gledati na francuskom kao originalnom jeziku. Svidi li vam se, dobra je vijest da kraj ostavlja prostora za drugu sezonu, koja bi pak - uzimajući u obzir izvorni materijal - mogla biti sasvim drugačija u odnosu na prvu. Ipak, unatoč prisutnosti u Netflixovim Top 10 listama, nastavak još uvijek nije potvrđen.

Serija je u cijelosti izašla 1. svibnja, a sa šest epizoda u trajanju od 40 minuta, Into the Night je triler koji se može pogledati u jednom dahu. Uz tek štura nagađanja o prirodi apokaliptičnog fenomena, u središtu pažnje su hiperbolizirani, ali zanimljivi likovi koji se sukobljavaju unatoč zajedničkom cilju preživljavanja.