Junakinja nadolazeće serije "Alien: Earth" je nova vrsta hibrida, ali što to znači za franšizu?

Nova serija Alien: Earth u kolovozu stiže na FX i Hulu, a s njom dolazi i nova junakinja koja će pokušati preživjeti i zaustaviti širenje ksenomorfa prije nego što preuzmu cijeli planet. Ono što gledatelji definitivno ne bi trebali očekivati je iskustvo identično onom Ellen Ripley na Nostromu. Za početak, radnja će se sada odvijati na Zemlji, što znači da likovi nemaju luksuz jednostavno izbaciti neprijatelje u svemir i tako spasiti dan. Također, Wendy, hibrid koju tumači Sydney Chandler, daleko je od tipične junakinje. Ona je, naime, nova vrsta hibrida u svijetu kojim upravljaju okrutne korporacije koje i same imaju potencijal postati strašnije od ksenomorfa.

Hibridi su u seriji vlasništvo korporacije Prodigy, koja je konkurent Weyland-Yutaniju te jedna od pet megakorporacija koje drže moć nad cijelim planetom. Autor serije Noah Hawley je u razgovoru s Entertainment Weeklyjem istaknuo relevantnu temu: „Ako samo ekstrapoliramo gdje se trenutno nalazimo, svijetom više upravljaju korporacije nego demokracije. Sve se vrti oko natjecanja za tehnološku nadmoć. Priroda moći je takva da – na kraju – može ostati samo jedan. Dakle, nalazimo se usred borbe za to tko uopće ima moć u ljudskoj vrsti.“

Hibridi pritom imaju ključnu ulogu u toj borbi za moć, a Wendy, zajedno s drugim hibridima, dolazi u Prodigy kako bi istražila mjesto nesreće broda korporacije Weyland-Yutani. Ti su hibridi, barem prema najavama, potpuno drugačiji od robota i kiborga koje smo dosad vidjeli u Alien franšizi. Oni su isključivo vlasništvo korporacije Prodigy, zaštićeni kao intelektualno vlasništvo, što stvara sliku budućnosti u kojoj su kompanije otišle korak dalje – lansiranje mobilnih uređaja svake godine zamijenilo je redovno plasiranje novih verzija robota. No, ono što je doista specifično kod navedenih hibrida jest to što se u njihovim odraslim robotskim tijelima nalazi dječji mozak. S obzirom na ovo, može se zaključiti da će se dječja naivnost i intuicija pokazati važnima u kontekstu same radnje. Ako je bilo za vjerovati riječima Ellen Ripley, u Alienu postoje dvije vrste čudovišta – ljudi i ksenomorfi, a na gledateljima je ponovno da odluče koja je vrsta zaista opasnija. A istu će odluku morati donijeti i Wendy za koju se autor serije nada da će predstavljati osvježenje u franšizi.