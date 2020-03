Posve novi Westworld - 3. sezona

Treća sezona pravi zaokret koji nanovo donosi uzbuđenje nakon zbunjujuće druge sezone. On bi mogao privući i one koji su od Westworlda odustali.

Od premijere koja je bila 15. ožujka, treća sezona Westworlda dostupna je na streaming platformi HBO GO. Tvorci serije su Lisa Joy (Pushing Daisies, Burn Notice) i Jonathan Nolan (Person of Interest, Memento, Prestige, The Dark Knight, Interstellar).

Serija je nastala po uzoru na istoimeni film Michaela Crichtona (Jurassic Park, Twister, Sphere, The 13th Warrior) iz 1973. godine. Dok film prikazuje sukob robota i ljudi zbog tehničkog kvara, u seriji je svijest umjetne inteligencije na prvom mjestu. Westworld (2016-) kroz sukobe nastoji osmisliti psihološku dimenziju onih čovjekolikih robota koji su spoznali besmislenost svoje dotadašnje egzistencije.

Prva sezona Westworlda otkriva nam stvarni i ogromni park ispunjen čovjekolikim robotima (Hosts). Unutar parka, skrojenog po uzoru na Divlji zapad, konstantno se odigravaju razni narativi u kojima bogati posjetitelji mogu sudjelovati. U očima hostova, ti posjetitelji su tek pridošlice (Newcomers) pristigle vlakom u njihov grad, Sweetwater. Sweetwater predstavlja početnu točku za posjetitelje parka, a udaljavanjem iz njega postaju dostupni sve izazovniji simulirani scenariji.

Westworld odudara od uobičajenog filmskog i TV sadržaja time što sadašnjost nije dominantna. Radnja je isprepletena scenama iz prošlosti i scenama iz budućnosti, dok ono što se čini da je sadašnjost (zbog niza linearno povezanih scena) često zapravo i nije. Štoviše, umjesto razumljivog foreshadowinga, serija se služi i pretapanjem scena kako bi nas odvratila od otkrivanja povezanosti između nekih likova.

U prvoj je sezoni bilo lakše prijeći preko nerazumljivosti pojedinačnih flashbackova i flashforwarda jer nam je pažnju uspješno zarobilo ispoljavanje dekadentne i mračne strane ljudske prirode u okruženju bez posljedica i ograničenja. Naravno, za pretpostaviti je da smo to činili uvjetno, računajući na to da ćemo u nastavku razumjeti ono što prethodno nismo mogli. Pridoda li se tome fantastična scena s kraja prve sezone u kojoj Ford (Anthony Hopkins) drži govor uz R. Djawadijevu (Iron Man, Game of Thrones) adaptaciju Radioheadove pjesme Exit Music - For A Film (Romeo + Juliet, 1996), veliko iščekivanje druge sezone je bilo očekivano.

Suprotno očekivanjima, druga sezona je nastavila nadodavati na sve kompleksniji redoslijed događaja i odnosa zbog čega ukupna slika nije bila jasna sve do samog kraja, a mnogima ni tada. Možda je najbolje za primjer uzeti šaljivu ilustraciju s reddita (spoiler upozorenje) koja niže brojne ključne trenutke između dva (četiri) lika, a za koje je pri gledanju iznimno teško razaznati u kojem se vremenu događaju. Oni koji su spremni odvojiti sat ili dva za potpuno razumijevanje radnje, to mogu učiniti uz detaljni timeline koji je za Collider složila Andrea Reiher.

Strpljiviji će reći da u takvoj kompoziciji priče i leži cijela poanta. Naime, serija kroz skriptu daje do znanja da probuđeni hostovi, za razliku od ljudi, sjećanja doživljavaju u realnom vremenu - intenzivno i jasno. Ta istovremenost konfliktnih stvarnosti - trenutne i onih iz prošlih simulacija - je na neki način i ono što mi proživljavamo gledajući Westworld. Nadalje, filozofski dio skripte je sve izraženiji što druga sezona više odmiče, no zbog kompozicije priče koja dezorijentira gledatelja ti pokušaji kanaliziranja dubine padaju na (pri)gluhe uši.

U trećoj sezoni napokon dolazimo do stvarnog svijeta. Futurističkoj scenografiji pomaže to što je veći dio pilot epizode snimljen na ulicama Singapura. Jedan od likova je još uvijek u jednoj od simulacija, ovaj put s tematikom nacističke Njemačke; prethodno tome, druga sezona je proširila narativ s Divljeg Zapada na kolonijalnu Indiju, indijansko pleme, Japan u vrijeme šogunata, te ratni sukob između različitih frakcija s elementima Američkog građanskog rata i Meksičke revolucije.

Prema komentarima tvoraca serije nakon odjavne špice pilot epizode, osjećaj prilikom snimanja treće sezone je bio kao da počinju stvarati od nule. Nadalje, za razliku od prve dvije sezone koje ne prikazuju ljudsku vrstu u pozitivnom svjetlu, trećoj su sezoni nastojali nadodati motiv nade, koja bi se trebala manifestirati kroz svakidašnji lik Caleba Nicholsa (Aaron Paul; Breaking Bad, Need for Speed).

Za razliku od druge sezone koja je donijela varijacije na temu iz prve sezone, te učinila seriju još kompleksnijom nego što je bila, treća sezona pravi zaokret koji nanovo donosi uzbuđenje i koji bi trebao zainteresirati i one koji su od Westworlda odustali. S druge strane, pri oslobađanju od neobičnosti prve dvije sezone, najveća kritika treće bi mogla biti ta da ne odudara dovoljno od filmskog i TV sadržaja na koji smo već navikli.