Treća sezona Mindhuntera? Zvijezda serije otkriva potencijalni povratak u obliku trilogije

Nakon višegodišnjeg zatišja, ponovno se pojavila nada da će se nastaviti kultna Netflixova serija Mindhunter. Glumac Holt McCallany, koji tumači agenta Billa Tencha, otkrio je kako je nedavno razgovarao s redateljem Davidom Fincherom – i to o mogućem povratku u obliku trilogije dugometražnih filmova.

Fincher, koji se u međuvremenu posvetio drugim projektima, navodno još nije donio konačnu odluku, ali prema McCallanyju – postoji šansa: "Imali smo sastanak u njegovom uredu. Rekao mi je da postoji mogućnost povratka u obliku tri filma od po dva sata. Zasad je to samo šansa. Znam da neki scenaristi već rade na tome, ali David mora biti zadovoljan napisanim scenarijima."

Zašto povratak još nije siguran?

Iako je vijest uzbudila fanove serije, McCallany upozorava da bi povratak zahtijevao "da se poklope zvijezde". Problem nije samo Fincherovo vrijeme, već i dostupnost ključnih glumaca – osobito Jonathana Groffa, koji je 2024. godine osvojio Tonyja za najbolju mušku ulogu na Broadwayu.

S obzirom na Fincherovu perfekcionističku narav i trenutno zauzetost filmom The Adventures of Cliff Booth, povratak Mindhuntera ne bi se dogodio uskoro – čak i ako dobije zeleno svjetlo. Ako se, pak, projekt ostvari, Netflix bi bio domaćin i trilogije filmova – što bi zadovoljilo dugogodišnje fanove i platformu kojoj nedostaje visokokvalitetnog kriminalističkog sadržaja. No sve ovisi o Fincherovoj volji i vremenu.

U svakom slučaju, pozitivno je to što Fincher razmišlja o povratku i što postoji konkretan format (trilogija filmova), no bez službene najave, ostaje nam samo čekati.