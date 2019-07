TV preporuka najnovijih serija (2019)

Vrijeme je godišnjih odmora i traže se načini za upotpuniti vrijeme između igara, druženja i odlaska na plažu. Barem do četvrte sezone serije The Expanse, koju mnogi od nas iščekuju. Izdvojene kao najbolje među najnovijim, lista raspolaže probranim serijama raznolikog sadržaja, u nadi da ćete pronaći barem jednu za sebe. U anketi na kraju objave možete i sami sugerirati drugima za koju novu seriju mislite da bi je bilo dobro pogledati.

Stranger Things (3. sezona)

Treća sezona ove popularne serije otpočinje mirno kroz prve dvije do tri epizode, podsjećajući nas na likove i njihove odnose. Kako sezona odmiče, razlika u odnosu na prve dvije sezone postaje vidljivija. Nadnaravni sukobi gotovo su sporedni sukobima ljudskih likova, dok posebnost samog Mind Flayera nije otišla toliko u dubinu koliko je građena na karakteristikama već poznatih čudovišta kao što je Alien. Ipak, treća sezona u samo osam epizoda uspijeva dati dovoljno vremena na ekranu gotovo svim mnogobrojnim likovima. Vješto podijelivši likove u tri grupe, svaku sa svojim izazovom, serija osigurava dinamičnu zabavu.

The OA (2. sezona)

The OA počinje pojavom djevojke Prairie Johnson koja se sedam godina smatrala nestalom. Prairie koja je prije nestanka bila slijepa sada više nije. Prva je sezona ove serije okončala kao izvrsna misterija s nezadovoljavajućim završetkom. Druga sezona nudi odgovore, ali istovremeno nastavlja širiti priču, stvarati nova pitanja. te graditi na neobičnosti i nepredvidljivosti prve. The OA je nadrealna serija kojoj nije cilj da bude lako shvaćena i kojom bi trebali biti oduševljeni svi koji ne mare za brze odgovore.

The Marvelous Mrs. Maisel (2. sezona)

Da moram izdvojiti jednu seriju o kojoj nisam pisao, prva sezona Mrs. Maisel bila bi ta neprežaljena preporuka. Dobitnica tri Zlatna Globusa pravi je dragulj. Serija prati Mrs. Maisel, kućanicu iz 1950-ih godina, u odluci da postane stand-up komičarka. Mrs. Maisel pritom koristi vlastiti anegdotalni život kao inspiraciju za nastupe. Za razliku od drugih visoko ocijenjenih komedija kao što su Fleabag i Russian Doll, Mrs. Maisel ne igra samo na vulgarnost, već odiše šarmom koji ostaje u sjećanju puno duže od tek vremenskog razmaka između dvije dosjetke.

Barry (2. sezona)

Satira, farsa, crna komedija. Situacijska komedija, komedija nespretnosti, te komedija nespojivih atributa. Veza između humora i nasilja čine ovu seriju neobično privlačnom. Barry je plaćeni ubojica koji igrom slučaja postaje dio glumačke grupe, izlažući se tako normalnom svijetu. Bez obzira na klimaks u prvoj sezoni, Barry u drugoj sezoni i dalje nastoji zadržati taj mali glumački kutak svijeta. Preispitivanje prošlih djela i manevriranje između raznih aktera svijeta kriminala nimalo ne mijenjaju činjenicu da je loš tip, premda i dalje tip za kojeg navijamo.

Too Old to Die Young

Prepoznatljivi stil sporo izgarajućeg trilera i sumorne atmosfere, Nicolas Winding Refn (Drive, Only God Forgives) ovaj put donosi u format serije. Premda nije Ryan Gosling, Miles Teller (Whiplash) izvrsno utjelovljuje Martina Jonesa, policajca koji bez obzira na odglumljeni stoicizam upada sve dublje u svijet plaćenih ubojica i nasilja. Too Old to Die Young zadovoljit će apetit onih koji nemaju problem s dugim scenama ispunjenim umjetničkom tišinom i namjeravano neprirodnim ritmom dijaloga; a možda i drugih uzme li se u obzir da Valhallu Rising (2009) istog režisera osobno držim kao bez konkurencije najomraženiji film.

City on a Hill

Fanovi kultne serije The Wire vrlo će vjerojatno uživati u ovom kriminalističkom trileru. Najveći razlog tome je dinamika između likova Kevina Bacona (Jackie Rohr) i Aldisa Hodgea (DeCourcy Ward) koja neodoljivo podsjeća na onu Dominica Westa (McNulty) i Lancea Reddicka (Daniels). Premda nema jedinstveni realizam The Wirea, neizgledno savezništvo FBI agenta Rohra i okružnog tužitelja Hodgea drži nas u iščekivanju raspleta njihovog sukoba sa sustavom.

When They See Us

Za fanove priče o nepravdi, te katarzičnog razrješenja iste, ova po istinitom događaju snimljena serija izvrstan je odabir. Serija prati pet maloljetnih pripadnika manjina (The Central Park Five), nepravedno uhićenih i osuđenih za napad i silovanje žene u Central Parku, New York. Najveća je zanimljivost ta što je Donal Trump 1989. godine pozivao na smrtnu kaznu plaćenim oglasom ($85.000) preko cijele stranice u najvećim novinama New Yorka. Prema zadnjem mišljenju Donalda Trumpa iz 2016. godine, on ih i dan danas smatra krivima.

Maniac

Nekarakteristično za SF serije, Maniac ispred svega stavlja emocije. Čudnovato sivilo retro futurističke scenografije komplimentira izvrsno odglumljenim likovima Jonaha Hilla (Owen Milgrim) i Emme Stone (Annie Landsberg). Rješenje njihovim psihološkim problemima u ovoj seriji pokušavaju naći tako što se podvrgavaju eksperimentalnom testiranju novog lijeka.

Warrior

Nastala na osnovu Bruce Leeovih spisa, Warrior je još jedan uspjeh Jonathana Troppera, autora serije Banshee (2013-2016). U kasnom 19. stoljeću, Ah Sahm dolazi iz Kine u San Francisco i bez previše izbora postaje plaćenik jedne od kineskih grupa. Ako ste fan filmova kao što su Bande New Yorka (2002) ili serija kao Peaky Blinders (2013-), vrlo vjerojatno će te uživati i u sukobima organizacija, scenografiji i borilačkim vještinama Warriora.

Our Planet

Ime Davida Attenborougha preporuka je već samo po sebi. Nakon zapanjujućih Planet Earth II (2016) i Blue Planet II (2017-2018), Attenborough posuđuje glas u još jednom veličanstvenom dokumentarnom mini-serijalu imena Our Planet. Kvaliteta snimaka nas praktički transportira od života u vodi i u zraku do života na zemlji. Our Planet najbolja je prilika za opustiti se i naučiti nešto novo.