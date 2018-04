TV preporuka: The Terror

U producentskom timu TV serije The Terror ime koje najviše odzvanja je ono Ridleya Scotta (Alien, Blade Runner, Gladiator, Black Hawk Down, American Gangster, The Martian). Stoga je podatak da je The Terror nastao u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom (HAVC) tim slađi. Tri i pol milijuna gledatelja prošle je nedjelje gledalo otok Pag zamišljen kao arktičko prostranstvo u AMC-ovoj seriji za koju je angažirano 208 domaćih filmskih djelatnika. Osim na Pagu, serija je snimana i u Budimpešti.

Nahvaljena od ranih kritičara, The Terror je adaptacija romana Dana Simmonsa koji je uz primjesu fikcije napisan na osnovu stvarne ekspedicije britanske mornarice. Pratimo posade dva prvotno ratna broda, HMS Terrora i HMS Erebusa, koji su kasnije prenamijenjeni za ekspedicije i opremljeni najmodernijom opremom. Zadatak - 1845. godine pronaći tjesnac kroz arktički dio Kanade, iz Atlantskog u Tihi ocean, i to kako bi se uspostavio novi trgovački put do Kine.

Na čelu ekspedicije stoji John Franklin (Ciarán Hinds; Red Sparrow, Rome), u čijoj je blizini uvijek James Fitzjames (Tobias Menzies; Outlander, Rome), dok Francis Crozier (Jared Harris; The Crown, The Expanse, Mad Men) ima ulogu kapetana drugog broda. Središnji je sukob između karizmatičnog Franklina, te Croziera kojeg se opisuje kao melankoličnog.

Gledajući unazad, teško je povjerovati da bi se netko upustio u tako rizičan pothvat i upravo Crozier daje glas našim mislima, no s druge strane Franklin je možda najbolji primjer slijepog optimizma i arogancije viktorijanskog doba.

Njih su trojica najistaknutiji likovi u seriji u kojoj zahvaljujući brojnoj posadi, snježnoj scenografiji i zabundanoj kostimografiji popamtiti i razaznati sve likove svaki put kad se pojave i nije najlakši zadatak. Gluma, ali i atmosfera - kao kombinacija nesavladivog krajolika i jezovitog zvuka u kontrastu s komforom brodskog interijera - najveće su odlike ove serije.

Premda je The Terror osim kao drama žanrovski označen i kao hororac, nadnaravna se zvijer u prve dvije epizode pojavljuje tek nakratko. Zasad je dojam da element horora neće imati toliko veze s onime što zvijer čini koliko s onime što bi posada mogla početi činiti iz straha od zvijeri, ali i iz očaja u estetski lijepom, ali bezizlaznom paklu leda.

Kako zalihe budu nestajale, a tjedni i mjeseci se pretvarali u godine, serija će nesumnjivo morati biti sve sumornija i mračnija. Ako vas zanimaju do kojih dubina idu ponori ljudskog duha - jer je pitanje koliko bi u takvim uvjetima bilo realno očekivati trijumf istog - The Terror će vrlo vjerojatno biti serija za vas.