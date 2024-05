Gdje gledati prijenos utakmice Rijeke i Dinama u nedjelju? Postoje čak tri mogućnosti!

Od kako su prava za prijenos nogometnih utakmica pokupovale razne IPTV kuće, odnosno telekomi, kada dođe na red neka utakmica koja izaziva širi interes, čak i oni koji malo rjeđe prate nogomet pitaju – a gdje se ta utakmica može gledati? Osobito kada se održava na stadionu s malim kapacitetom, kao što je ovog puta slučaj.

Do sada je bilo uobičajeno da se najveći interes pojavi kada igraju Dinamo i Hajduk, ali ovogodišnji rasplet prvenstva „promiješao je karte“ malo drugačije, pa je mjesecima prva momčad Hajduka posustala u proljetnom dijelu prvenstva. NK Rijeka je cijelo vrijeme bila ili pri vrhu ili na vrhu, imali su u čudesan nize nepobjedivosti (bez primljenog gola), ali su baš u prošlom golu izgubili na gostovanju kod NK Lokomotive. Pa je tako trenutno (prvi put ove sezone!) Dinamo izbio na vrh tablice, ali s tanušnim jednim bodom prednosti, četiri kola prije kraja prvenstva – što znači da su im šanse za osvajanje prvog mjesta poprilično izjednačene, ali u bitnoj prednosti bit će onaj tko pobijedi u nedjelju u izravnom dvoboju – i zato je ta utakmica postala toliko zanimljiva.

Koliko je sve skupa „važno“, pokazuje i detalj da će ovaj susret suditi suci koje je delegirala UEFA (na zahtjeva HNS-a), tako da će i na terenu, i u VAR sobi biti mađarski suci s velikim iskustvom u suđenju na internacionalnim i nacionalnim (u situacijama poput naše) natjecanjima, kako bi se oko tog dijela ove utakmice izbjegli eventualni sukobi oko pristranosti pojedinih arbitara.

Kao što znate, pisali smo o tome više puta, ekskluzivna prava na prijenos HNL natjecanja otkupio je Hrvatski Telekom, pa će se kao i sve ostale utakmice u elitnom rangu domaćeg prvenstva, i ova moći pratiti u nedjelju od 19,30 sati na MAXSsport 1 kanalu (IPTV).

I Hrvatska televizija ima pravo na izravan prijenos po jedne utakmice svakog kola, a do sada je bilo pravilo da se u njihovom prijenos nađe prvi susret koji se igra u nedjeljno poslijepodne (u 17h igraju Hajduk i Varaždin), no uspjeli su izdogovarati prava na prijenos, lako moguće i ključne utakmice za ovu sezonu, tako će svi koji žele pogledati utakmici moći to učiniti prebacivanjem na HTV 2 program (ako nemate zemaljski signal, možete gledati preko HRTi servisa, potpuno je besplatno).

Prije jednog i drugog prijenosa, u 19 sati, kreću posebne emisije, sa stručnim komentatorima u studijima.

I na koncu, postoji i treća opcija, za one koji žive u Zagrebu i okolici – GNK Dinamo organizirat će pred stadionom zajedničko gledanje na velikom ekranu (uz neke druge zabavne sadržaje), kao što je to inače uobičajeno kada igra reprezentacija na nekim velikim natjecanjima, no u klupskom nogometu baš nije kod nas redovita praksa. I to pokazuje koliko je ova utakmica značajna navijačima i simpatizerima jednog i drugog kluba.