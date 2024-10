Afrika i AI: Kako najmlađi kontinent može preskočiti generacije tehnološkog razvoja

U detaljnom članku "Može li umjetna inteligencija pomoći Africi da premosti razvojni jaz?" Financila Times iz pera David Pillinga, novinara, autora knjiga i predavača donosi pregled mogućeg digitalniog skoka mladog kontinenta pogonjenim umjetnom inteligencijom:

Googleov Project Relate

U malom frizerskom salonu u Gani, 22-godišnji Oscar Darko-Sarfo s entuzijazmom govori o svom novom poslu frizera. Za mladića s poteškoćama u govoru, koji je sumnjao da će ikada pronaći posao, ovo predstavlja veliki iskorak. Darko-Sarfo je jedan od 20 Ghanaca koji testiraju tehnologiju umjetne inteligencije koju je razvio Google kako bi pomogao ljudima s nestandardnim govorom.

"Radim kao frizer. Volim raditi afro frizure," izgovara ženski glas s američkim naglaskom nakon što Darko-Sarfo govori u pametni telefon programiran da prepoznaje njegove govorne obrasce. Ova aplikacija, još uvijek u prototipnoj fazi, značajno je poboljšala Darko-Sarfovu sposobnost komuniciranja, a s njom i njegovo samopouzdanje.

Googleova tehnologija automatskog prepoznavanja glasa, nazvana Project Relate, samo je mali primjer kako umjetna inteligencija može pomoći u rješavanju problema u onome što istraživači nazivaju "okruženjima s niskim resursima".

Zambija, Kenija, Etiopija..

Umjetna inteligencija se koristi u brojnim područjima na afričkom kontinentu, koji sadrži neke od najsiromašnijih zemalja svijeta: u Zambiji za poboljšanje medicinske dijagnostike, u Keniji za pomoć poljoprivrednicima u identifikaciji bolesti usjeva, a u Etiopiji za prilagodbu obrazovnih materijala potrebama učenika.

Darko-Sarfov slučaj ilustrira mnoge mogućnosti koje ova nova tehnologija nudi Africi i zemljama u razvoju općenito, ali i zamke. S jedne strane, uređaj pokretan umjetnom inteligencijom pomogao mu je prevladati govorne probleme u zemlji s ograničenim zdravstvenim resursima i samo šačicom logopeda. S druge strane, Googleova tehnologija još nije dostupna na njegovom prvom jeziku, Twi Asante, i nema jamstva da će biti široko prihvaćena.

"Preskočiti" cijele faze razvoja

Zagovornici tvrde da umjetna inteligencija može pomoći siromašnijim društvima da "preskoče" cijele faze razvoja na isti način na koji su mnoge zemlje, kojima nedostaje infrastruktura fiksne telefonije, s entuzijazmom prihvatile mobilne telefone početkom 2000-ih. Nakon što su se mobilni uređaji proširili, uslijedile su nove inovacije, omogućujući ljudima da svoje uređaje koriste za sve, od financijskih transakcija do plaćanja pristupa solarnoj energiji.

"Vjerujem u transformacijski učinak tehnologije," kaže Etiopljanin Yordanos Asmare

Za optimiste, umjetna inteligencija predstavlja jedinstvenu priliku da se ode korak dalje. Strojno učenje, tvrde oni, može ubrzati fenomen preskakanja stavljajući revolucionarne alate u ruke pojedinaca, tvrtki i država. "Vjerujem u transformacijski učinak tehnologije," kaže Yordanos Asmare, Etiopljanin koji je voditelj talenata u A2SV-u (Africa to Silicon Valley), američkom inkubatoru utjecaja koji nastoji razviti afričke sposobnosti u umjetnoj inteligenciji. No mnogi, uključujući Asmare, zabrinuti su da bi umjetna inteligencija mogla imati upravo suprotan učinak, pojačavajući prednosti bogatijih nacija koje imaju veću računalnu snagu i više računalnih inženjera, ostavljajući druge zemlje da zaostaju.

Afrikanci proizvode manje od 0,5 posto LLM modela

Bright Simons, suosnivač think-tanka Imani Centre for Policy and Education sa sjedištem u Accri, kaže da Afrikanci proizvode manje od 0,5 posto modela strojnog učenja i velikih jezičnih modela. "Već počinjemo s mnogo niže baze u usporedbi s ostatkom svijeta," kaže on. "Teorija preskakanja umjetne inteligencije potpuno se raspada jer ste u umjetnoj inteligenciji već marginalizirani."

James Manyika, Googleov potpredsjednik za istraživanje, tehnologiju i društvo, koji je odrastao u Zimbabveu, kaže da rizici zaostajanja čine još važnijim da kontinent krene naprijed. "Umjetna inteligencija predstavlja priliku previše značajnu da bi je Afrika ignorirala," ističe on.

"Umjetna inteligencija predstavlja priliku previše značajnu da bi je Afrika ignorirala," James Manyika, Google

Microsoftov "sveobuhvatni paketo digitalnih ulaganja"

U svibnju je predsjednik Microsofta Brad Smith održao govor u Nairobiju kako bi obilježio ulaganje od 1 milijarde dolara u Keniju. U suradnji s G42, tvrtkom za umjetnu inteligenciju iz Abu Dhabija, Microsoft gradi ono što naziva "sveobuhvatnim paketom digitalnih ulaganja", uključujući podatkovni centar na geotermalnu energiju i inovacijski laboratorij. Smith je rekao da je umjetna inteligencija tehnologija usporediva s tiskarskim strojem i električnom energijom. I dok je Afrika djelomično propustila prethodne transformativne tehnologije - 142 godine nakon Edisonovog izuma, 43 posto Afrikanaca još uvijek nema pristup električnoj energiji - isto se ne mora dogoditi s umjetnom inteligencijom, tvrdio je. "Treba spojiti tri stvari: ljudski kapital, financijski kapital i tehnološku inovaciju."

Brojne su prepreke stvoriti "tehnološki stog" koji se sastoji od umjetne inteligencije, podatkovnih centara i modela umjetne inteligencije, rekao je, ali oni su ostvarivi. Umjetna inteligencija ima plodno tlo na kontinentu gdje je medijan starosti 19 godina, što ga čini najmlađim na svijetu.

Googleov istraživački centar za AI

Google je također napravio pomak u umjetnoj inteligenciji u regiji, otvorivši istraživački centar za umjetnu inteligenciju u Keniji 2022. godine kao dodatak onome koji je izgradio u Gani 2018. godine, a koji je bio prvi takve vrste u Africi. Tražeći poslovnu priliku, pristup talentu i priliku da utječe na to kako kontinent koji će do 2050. imati 2,5 milijardi ljudi pristupa tehnologiji, također se obvezao potrošiti 1 milijardu dolara na digitalnu infrastrukturu. Ulaganja uključuju kabel koji povezuje nekoliko istočnih i središnjih afričkih zemalja s Australijom i još jedan od Portugala do Južne Afrike.

U Googleovom istraživačkom centru za umjetnu inteligenciju u Accri, gdje Jason Hickey vodi tim softverskih inženjera regrutiranih iz cijele Afrike, raspoloženje je optimistično. "Ovo je transformativna tehnologija," kaže Hickey. Na šestom katu iznajmljene uredske zgrade, Googleovi softverski inženjeri rade na alatima pokrenutim umjetnom inteligencijom za, među ostalim, predviđanje gladi i mapiranje zgrada, uključujući neformalna naselja koja mogu biti nevidljiva satelitima.

Mohamed Khair, softverski inženjer iz Etiopije, objašnjava kako Google gradi AI model za praćenje iznenadnih poplava u stvarnom vremenu. Dijelovi Afrike imaju manjak vremenskih radara; kako bi riješio problem, Google je dizajnirao model koji kombinira podatke iz dvije vrste satelita.

Veliki potencijal u obrazovanju

Jedno područje gdje stručnjaci vide velike potencijalne koristi je obrazovanje, kako kroz interaktivno učenje, tako i, šire gledano, kroz podučavanje na relevantnim jezicima. U Africi postoji najmanje 1.000 jezika, ali zahvaljujući nasljeđu kolonijalne povijesti i jezicima na kojima se proizvode obrazovni materijali, mnogi učenici uče na svom drugom ili trećem jeziku, što ih stavlja u ogroman nedostatak.

"Treba koristiti obradu prirodnog jezika za generiranje više lokalnog sadržaja", Bright Simons, suosnivač think-tanka Imani

"U Africi ljudi govore svoj jezik kod kuće, ali sve uče na engleskom ili francuskom. Sve njihove slike i knjige su zapadnjačke," kaže Simons, ganski stručnjak iz think-tanka. "Kako onda koristiti obradu prirodnog jezika za generiranje više lokalnog sadržaja, za stvaranje udžbenika na lokalnim jezicima i za bilježenje usmene povijesti?"

"Personalizirano učenj" pokretano AI-jem

A2SV, inkubator utjecaja, razvio je program tutorstva "personaliziranog učenja" pokretan umjetnom inteligencijom nazvan SkillBridge, koji koristi amharski i afan oromo, dva najšire govorena jezika u Etiopiji, za podučavanje učenika koji polažu državni prijemni ispit za sveučilište. Od gotovo 675.000 učenika koji su ove godine polagali test, samo je 5,4 posto prošlo.

"To postavlja mnoga pitanja o kvaliteti obrazovanja, ali i o tome što ćete učiniti sa svim tim mladim ljudima i o produktivnosti zemlje," kaže Asmare iz A2SV-a. Nada je da SkillBridge može poboljšati rezultate.

Potencijal AI-ija u zdravstvenoj skrbi

Zdravstvena skrb je još jedno područje s potencijalom, tvrde entuzijasti umjetne inteligencije. U mnogim zemljama, ultrazvučna oprema je preskupa, a obučenih sonografa je premalo. Devedeset pet posto trudnica u Africi nema pristup pregledu, prema Angelici Willis, Googleovoj istraživačici umjetne inteligencije. Tvrtka je razvila AI model za analizu podataka prikupljenih jeftinijom prijenosnom ultrazvučnom opremom koju koriste početnici. Studija u Zambiji otkrila je da AI može procijeniti gestacijsku dob i fetalni malprezentaciju iz "slijepih ultrazvučnih pregleda" do istog standarda kao obučeni sonografi koji koriste standardnu opremu. Ako bi se šire usvojila, ova tehnologija mogla bi spasiti mnoge živote.

Opasnost "AI podjele" svijeta

Dok umjetna inteligencija mnogo obećava, neki se boje da bi tehnologija - kao i mnoge prije nje - mogla ne samo odražavati postojeće globalne nejednakosti, već ih i pogoršati. "Nazivamo to teorijom tehnološkog pojačanja," kaže Catherine Holloway, profesorica dizajna interakcije i inovacija na UCL-u. Googleov Manyika, koji je također supredsjedatelj Savjetodavnog tijela visokog nivoa UN-a za umjetnu inteligenciju, priznaje opasnost od onoga što naziva "AI podjelom". "AI je računalno intenzivan, a znamo da su troškovi uređaja i podataka [u Africi] najviši na svijetu," kaže on.

"Za 80 posto problema, AI će biti šlag na torti"

Simons tvrdi da postoje granice sposobnosti tehnologije da zakrpa nefunkcionalne sustave upravljanja. "Za 80 posto problema, AI će biti šlag na torti," kaže on. Ali u zemljama koje nemaju funkcionalan zdravstveni sustav, pristojne ceste i električnu energiju, ili razumno odgovornu državu, postoji malo prečaca, kaže on. "Nikome ne trebaju trešnje ako već nemaju kolač."

Simons također ukazuje na poznate zabrinutosti, prijetnju privatnosti i vlasništvu podataka te rizik da bi AI mogli iskoristiti loši akteri, uključujući države. Godine 2020. Gana je, iako ima uspješnu demokraciju, kupila 10.000 sigurnosnih kamera iz Kine kao dio sustava prepoznavanja lica. Koliko god kreativno civilno društvo koristilo AI, kaže Simons, "tiranija bi mogla postati mnogo lakša".

Opasnost od "grabljenja podataka"

Neki aktivisti također su zabrinuti zbog potencijalnog "grabljenja podataka" u kojem nekoliko velikih, gotovo isključivo američkih korporacija prikuplja podatke iz Afrike i gradi alate koje mogu prodavati drugdje. Aktivisti su ukazali na ono što nazivaju iskorištavanjem afričke radne snage u podatkovnim centrima, gdje ljudi koji rade za samo 2 dolara po satu treniraju AI modele za velike tehnološke tvrtke.