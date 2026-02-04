Anthropic kaže da neće uvesti oglase u Claude

Anthropic je objavio da neće uvesti oglase u svoj AI chatbot Claude, a kako bi dodatno naglasili tu odluku, objavili su i reklamu koja se izruguje neimenovanim konkurentima koji u svoje AI alate dodaju oglase. Jasno je da kroz to aludiraju na ChatGPT.

„Želimo da Claude nedvosmisleno djeluje u interesu naših korisnika. Zato smo donijeli odluku da će Claude ostati bez oglasa. Naši korisnici neće viđati ‘sponzorirane’ poveznice uz razgovore s Claudeom, niti će Claudeovi odgovori biti pod utjecajem oglašivača ili uključivati plasman proizvoda trećih strana koji korisnici nisu tražili“, priopćili su iz Anthropica.

Ističu da bi uvođenje oglasa bilo nespojivo s ulogom koju želi da Claude ima. Kažu da bi taj „profitni poticaj“ mogao ometati pružanje najkorisnijih savjeta korisnicima koji traže pomoć oko nekih ozbiljnijih problema te da bi oglasi također mogli predstavljati smetnje svima koji Claude koriste u svom poslu.

Ipak, ne zatvaraju u potpunosti vrata oglasima.

„Nastavljamo ulagati u naše manje modele kako bi naša besplatna ponuda ostala na samom vrhu po razini inteligencije, a razmotrit ćemo i pretplatničke pakete niže cijene te regionalno prilagođene cijene ondje gdje za to postoji jasan interes. Ako budemo morali preispitati ovaj pristup, o razlozima ćemo otvoreno i transparentno obavijestiti“, zaključuju u objavi na blogu.