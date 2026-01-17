ChatGPT uveo najjeftiniju pretplatu i kod nas, ali i najavio prikaz reklama

Ostvarile su se nedavne prognoze o tome da će se u ChatGPT-ju pojaviti reklame, iako ih je OpenAI demantirao prije samo mjesec dana. No, barem jedna dobra vijest – moguće je plaćati pretplatu 8 eura

"Ne vjerujte glasinama i zbunjujućim informacijama, nećemo uvesti reklame" – potvrdio je to bio prije tek nešto više od mjesec dana Nick Turley, voditelj proizvoda za ChatGPT u OpenAI-ju. Dugih 41 dan nakon toga, Sam Altman, prvi čovjek OpenAI-ja, objavljuje "Počinjemo testirati oglase u ChatGPT-ju za besplatne i Go pakete".

Dakle – ili su lagali, ili su međusobno nekoordinirani, ili je u proteklim tjednima došlo do promjene stava. Kako god da bilo, uskoro možete očekivati da ćete u z svoje razgovore s najpopularnijim chatbotom na svijetu dobivati i plasirane reklame.

Altmanovi principi

Šef OpenAI-ja istaknuo je i principe kojima će se voditi pri uvođenju oglasa. Kaže da novac dobiven za oglašavanje neće imati utjecaja na odgovore chatbota, jer oglašivači neće moći saznati o čemu vi s ChatGPT-jem pričate. Oglasi će u sučelju uvijek biti jasno istaknuti, odvojeni i označeni kao takvi. Pretplatnici na skuplje pakete (Plus, Pro, Business, Enterprise) neće morati gledati oglase, već će se oni prikazivati samo onima koji servis koriste besplatno te onima koji za njega plaćaju najnižu razinu pretplate.

Oglase u sučelju ChatGPT će prvo početi prikazivati korisnicima u SAD-u, što će se dogoditi u narednih nekoliko tjedana. Prostor za reklame bit će izdvojen na dnu prozora, nakon odgovora chatbota, a plasirani oglas bit će temeljen na razgovoru koji trenutačno vodite. Osobe koje su registrirane kao maloljetne ili AI za njih to zaključi, neće viđati reklame, a isto tako one se neće prikazivati u slučaju kad se razgovor vodi o osjetljivim ili reguliranim temama, poput zdravlja ili politike.

Go za 8 eura mjesečno

Novitet od ovog tjedna jest i činjenica da je ulazna pretplata ChatGPT Go od sada dostupna globalno, što znači i kod nas. Korisnici iz Hrvatske mogu za taj servis plaćati 8 eura mjesečno (uključen PDV), a za tu će cijenu dobiti dulje chatove i mogućnost dubljeg istraživanja tema, više limite za generiranje ilustracija, proširenu memoriju i "pametnije" odgovore zbog toga, a moći će i generirati vlastite applete (GPT-je) te kreirati zadatke, projekte i koristiti slične napredne funkcije.

Za razliku od onih koji plaćaju 23 eura za Plus pretplatu, korisnici osnovnog paketa neće imati pristup video alatu Sora, sustavu za programiranje Codex, kao niti brži pristup izradi slika, a k tome će u skorijoj budućnosti u sučelju početi viđati i reklame. No, u usporedbi s besplatnim paketom usluga, pretplata Go nudit će čak 10 puta više limite za "obične" razgovore s modelom GPT‑5.2 Instant, što će vjerojatno onima koji s njime vole čavrljati biti i najveća prednost ove pretplate.