Copilot će moći raditi na vašem računalu umjesto vas

Novi korak u razvoju Microsoftovog sveprisutnog alata Copilot integriran je u Microsoft Copilot Studio, okruženje za stvaranje autonomnih agenata pokretanih umjetnom inteligencijom. Do sada su ti programabilni AI roboti mogli obavljati razne zadaće unutar Windowsa i na webu, naredbe su primali prirodnim jezikom, pa su korišteni najčešće za automatizaciju raznih zadaća u paketu Microsoft 365. Primarno je riječ o upotrebi u poslovnom okruženju, budući da se za Copilot Studio plaća ne baš jeftina pretplata od 200 dolara na mjesec.

Agent Copilot

Ovaj alat sada dobiva i novu, još korisniju primjenu. Prema najavi iz Microsofta, u njemu će se moći izraditi autonomni AI agenti koji će imati sposobnost koristiti bilo koji softver unutar Windowsa, pod uvjetom da on ima grafičko korisničko sučelje. Web stranice i desktop aplikacije tako će postati alati Copilota, što znači da ćete mu ubuduće moći dati vrlo širok spektar naredbi, a on će ih moći izvršiti kroz bilo koji drugi program instaliran na vašem računalu.

Klikanje po tipkama u korisničkom sučelju, odabiranje opcija iz izbornika, tipkanje u kućice za tekst – sve to bit će u dosegu Copilotovog agenta, pa iz Microsofta kažu da "ako čovjek može koristiti program, onda to može i ovaj agent". On će se automatski prilagođavati sučeljima vanjskih aplikacija, rezonirati poput čovjeka, rješavati probleme i općenito "raditi" u programima kao što bi to činio i ljudski korisnik. Glavna primjena vidi se u robotskoj automatizaciji procesa (RPA) – od automatiziranog prikupljanja ili unosa podataka, preko analize tržišta pa do procesiranja dokumentacije, sve to trebalo bi biti moguće pojednostaviti korištenjem agenata iz Microsoft Copilot Studia.

Opcija je još u testiranju pa se za nju može tek zatražiti pozivnica, u slučaju da ste poslovni subjekt i pretplatnik na Copilot Studio u SAD-u.