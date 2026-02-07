Digitalni voditelj u Srbiji "prevario" gledatelje na nacionalnoj televiziji

Uspješnim testiranjem AI replike voditelja na nacionalnoj televiziji, agencija TAG Media iz Srbije demonstrirala je tehnologiju koja omogućuje masovnu video produkciju uz uštedu vremena i resursa

Na nacionalnoj televiziji RTS u Srbiji uspješno je provedeno testiranje prvog digitalnog blizanca voditelja, što predstavlja povijesni trenutak za medijsku industriju u regiji. Informativni prilog, koji je emitiran bez ikakvih primjedbi publike ili uredništva, nije vodio autor osobno, već njegova vjerna AI replika. Riječ je o digitalnom dvojniku poznatog tech novinara Radomira Laleta Markovića, osnivača beogradske agencije TAG Media, koja i stoji iza ovog projekta.

AI spreman za javnost

Ovaj pothvat realiziran je u suradnji s američkim tehnološkim partnerima, a ključni dokaz uspjeha je činjenica da tehnologija nije skrenula pozornost na sebe, već je ostala u službi prenošenja poruke. Prema riječima autora, sustav je prošao stroge uredničke standarde, čime je potvrđeno da su AI alati spremni za najzahtjevniju profesionalnu upotrebu u medijskom prostoru.

Glavna prednost korištenja "digitalnih blizanaca" u TV produkciji leži u drastičnom smanjenju vremena potrebnog za stvaranje video sadržaja. Umjesto sati provedenih u studiju, sustav omogućuje tvrtkama i medijima masovnu izradu videa uz minimalan tehnički angažman.

Marković ističe kako umjetna inteligencija ne zamjenjuje autora niti donosi uredničke odluke o javnom interesu, već služi kao alat koji ubrzava tehnički dio posla i omogućuje prisutnost na više platformi istovremeno. Osim za televiziju, ova tehnologija može se iskoristiti i za stvaranje sadržaja za društvene mreže poput TikToka i Instagrama, gdje je potreban velik volumen video objava.

Pravna sigurnost

Uz tehnološki napredak, ključno pitanje ostaje zaštita digitalnog identiteta lidera u doba deepfake tehnologije. Ovaj projekt stoga uključuje strogo definirane pravne okvire i sigurnosne protokole kojima digitalni blizanac postaje zaštićeno intelektualno vlasništvo. Na taj se način sprječavaju zlouporabe, dok brendovi dobivaju mogućnost kontinuirane prisutnosti na digitalnim kanalima bez fizičkog angažmana stvarnih osoba.

"Umjetna inteligencija je tu da ubrza tehnički dio posla i omogući nam da budemo prisutni na više mjesta istovremeno, bez gubitka kvalitete", ističe Marković.