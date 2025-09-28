Metin AI alat Vibes generira kratke video zapise za društvene mreže

Nizu dostupnih alata kao što su Sora, Veo ili Grok Imagine pridružio se ovih dana i Meta AI svojom mogućnošću kreiranja kratkih video zapisa, primarno namijenjenima zabavi i dijeljenju

Sandro Vrbanus nedjelja, 28. rujna 2025. u 08:15

Ovih dana postao je javno dostupan još jedan alat generativne umjetne inteligencije koji je u stanju kreirati kvalitetne kratke video zapise. Nakon Groka, Googleovog Vea ili OpenAI-jeve Sore, novi igrač je Metin Vibes, dostupan na webu ili putem mobilne aplikacije.

Vibes, kažu, predstavlja novu etapu u načinu na koji korisnici mogu otkrivati, stvarati i dijeliti videozapise generirane umjetnom inteligencijom. Riječ je o novoj funkciji unutar aplikacije Meta AI, dostupnom i na web stranici meta.ai, a uz alat dolazi i poseba "feed", osmišljen kao središnje mjesto za kreativno izražavanje pomoću AI alata.

Stvaranje i dijeljenje sadržaja

Platforma korisnicima nudi tri glavna pristupa stvaranju sadržaja: mogu započeti od nule samo tekstualnim opisom, raditi s već postojećim slikama i videima ili preraditi videozapis izravno s Vibes "feeda". Alati omogućuju dodavanje novih vizuala, ubacivanje glazbene podloge te prilagodbu stilova kako bi konačni proizvod odgovarao ukusu autora.

Nakon što je videozapis dovršen, korisnici ga mogu podijeliti izravno unutar Vibes sučelja, poslati ga privatnom porukom prijateljima, embedati na webu (kao što možete vidjeti u dnu ove vijesti) ili ga istovremeno objaviti na svojim Instagram i Facebook profilima u obliku Storyja ili Reelsa. Integracija je dvosmjerna, pa će tako korisnici koji na Instagramu vide videozapis kreiran pomoću Meta AI alata moći jednim dodirom prijeći u aplikaciju Meta AI kako bi ga "remiksali" odnosno preradili dalje prema vlastitim željama.

Sustav podržava izradu videa u vertikalnom, horizontalnom ili kvadratnom formatu, što primarno ovisi o ulaznim materijalima, a geneirani isječci traju pet sekundi. Rezultati su, koliko smo mogli vidjeti, prilično kvalitetni, relativno konzistentni i prate promptove te stil originalnog sadržaja iz kojeg su nastali.

Najavljeno je da će se naprednije funkcionalnosti uvoditi postupno te će u budućnosti biti dostupne širem krugu korisnika. Začudo, ova je funkcija odmah po lansiranju dostupna i na području Europske unije, pa je možete početi koristiti već sad.



