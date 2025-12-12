Disney optužuje Google za krađu: "Koristite naše likove za treniranje AI modela"

Disney je poslao oštro pismo Googleu, tvrdeći da neovlašteno koristi likove iz Frozen, Star Warsa i Marvela za treniranje svojih AI modela. Ironično, Disney istovremeno sklapa partnerstvo s OpenAI-jem

Bug.hr petak, 12. prosinca 2025. u 08:18
📷 Ilustracija Gemini AI
Ilustracija Gemini AI

Kompanija Disney uputila je službeni dopis Googleu u kojem ga optužuje za kršenje autorskih prava "u ogromnim razmjerima". Prema pisanju portala The Verge, Disney tvrdi kako je Google neovlašteno koristio njihov golemi katalog zaštićenih likova i djela kako bi trenirao svoje generativne AI modele.

U pismu, poslanom u srijedu, Disney zahtijeva da tehnološki div odmah prestane s navodnim kršenjem prava. Navodi se kako su AI modeli generirali slike koje nalikuju poznatim likovima iz franšiza kao što su Frozen, Deadpool i Star Wars. "Google krši Disneyeva autorska prava u ogromnim razmjerima, kopirajući bez autorizacije veliki korpus Disneyevih zaštićenih djela za treniranje i razvoj generativnih modela i usluga umjetne inteligencije", stoji u dopisu. "Disney neće tolerirati neovlašteno komercijalno iskorištavanje svojih zaštićenih likova i djela od strane takozvanih AI servisa."

Situacija je posebno zanimljiva jer je Disney pismo poslao samo dan prije objave partnerstva s tvrtkom OpenAI, vrijednog milijardu dolara. Ovaj dogovor omogućit će korisnicima Sora AI modela stvaranje videozapisa koristeći više od 200 likova iz svjetova Disneya, Marvela, Pixara i Star Warsa. Izvršni direktor Bob Iger ranije je najavio da će se ti AI-generirani videozapisi prikazivati i na streaming servisu Disney Plus.

Ovaj potez pokazuje kako Disney nije protiv umjetne inteligencije kao takve, već isključivo protiv neovlaštenog korištenja intelektualnog vlasništva za treniranje konkurentskih modela. Ovo nije prvi put da se Disney pravno suprotstavlja tehnološkim kompanijama zbog AI-ja; slične dopise slali su i Meti te platformi Character.AI.



