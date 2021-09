Generirani likovi zasnovani na stvarnim ljudima glume i govore što zaželite, na bilo kojem jeziku

Startup Hour One otkupljuje pravo da koristi stvarna lica ljudi i da s njima izrađuje deepfake videe koje zatim prodaje drugim tvrtkama

Poput mnogih studentica i studenata širom svijeta i Liri uz studiranje obavlja nekoliko honorarnih poslova. Ova 23-godišnjakinja iz Izraela konobari, prodaje automobile, prodaje u trgovini i vodi intervjue s kandidatima za posao. Ona sve to može, a da se ne miče iz Tel Aviva, jer je svoje lice iznajmila startupu Hour One koji od živih ljudi otkupljuje prava na korištenje njihovih lica i onda ih iznajmljuje po potrebi.

Prodaja prava na vlastito lice

Hour One nije jedina tvrtka koja deepfake uvodi u mainstream i koristi je za proizvodnju mješavina stvarnih snimaka i videozapisa generiranih umjetnom inteligencijom, piše MIT Technology Review. Neke tvrtke koriste i profesionalne glumce kako bi udahnuli život osobnostima stvorenim deepfakeom, no, Hour One samo traži od vas prava na vaše lice.

Klijentima se nudi veliki raspon predložaka

Tvrtka ubrzano stvara arhivu "likova". Dosad su ih prikupili stotinjak, a broj im raste iz tjedna u tjedan.

"Imamo popis ljudi koji jedva čekaju da nam prodaju svoj lik", otkriva Natalie Monbiot, voditeljica strategije startupa. Tko se želi pridružiti, treba se prijaviti putem njihove internetske stranice i tamo ostaviti poveznicu na Instagram profil, adresu elektronske pošte i svoje pravo ime.

Svatko se može prijaviti, a Hour One će kao u kakvoj manekenskoj agenciji filtrirati kandidate. Žele koristiti što šareniji izbor lica, svih uzrasta, spolova i rasa, koji će što vjernije odražavali demografsku sliku iz stvarnog svijeta. Trenutno je oko 80% njihovih likova mlađe od 50 godina, 70% su žene, a 25% bijelci.

Onima koje odaberu, kamerom visoke rezolucije snimaju lice dok govori i iskrivljuje se u širokom spektru grimasa ispred zelene pozadine. Snimljeni materijal ubacuje se u sustav umjetne inteligencije koji izrađuje osobnost s kojom tvrtka može raditi što želi i prodavati kome god hoće. Hour One može generirati beskrajnu količinu snimaka osobe koja govori što god želi, na bilo kojem jeziku.

Lirin lik, između ostalog, prodaje i nekretnine

Održiv način zarade

Startup trenutno radi s više od 40 klijenata, uključujući tvrtke iz e-trgovine, zabave, poslovanja s nekretninama i digitalnog zdravstva. Jedan od klijenata je i Škola stranih jezika i poslovnih komunikacija Berlitz koja generira video tečajeve na desecima jezika.

Od korištenja živih glumaca su odustali jer im je beskrajno ponavljanje istih kadrova sa živim glumcima postalo zamorno i - preskupo. "Ljudska bića više ne moraju gubiti vrijeme na snimanje", objasnila je Monbiot u razgovoru za MIT Technology Review.

Škola stranih jezika Berlioz odustala je od angažiranja živih glumaca za svoje tečajeve

Studentica Liri, kao i svi drugi "likovi" iza kataloga Hour Onea, dobit će mali honorar svaki put kada klijent licencira videozapis s njenim licem. U startupu ne žele reći o kojim je iznosima riječ, ali "radi se dolarima, a ne centima".

"Ne mogu reći da netko danas ovako može zaraditi za život, ali vjerujemo da bi to uskoro mogao postati održiv način zarade", uvjerena je Monbiot.

Ekstreman slučaj

Deepfake proizvodi umjetne inteligencije sve vjernije oponašaju ljude i to izaziva mnoge strahove i sumnje. Najspornija je etičnost cijelog projekta, kao i upitna sposobnost zaštite podataka. Tvrtka svaki videozapis digitaliziranog lica štiti vodenim žigom i tako potvrđuje njegovo umjetno podrijetlo. No, mnogi sumnjaju da je to dovoljno.

"Ovo izgleda kao prilično ekstreman slučaj tehnologije koja smanjuje ljudsku ulogu u radnom procesu", upozorava Jessie Hammerling iz Centra za istraživanje rada i obrazovanje na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyju u članku MIT Technology Reviewa.

Ne samo da se sigurnost identiteta osnovne osobe izlaže većem riziku, nego će na kraju mnogi zbog šake dolara zarađenih prodajom svog vizualnog identiteta na kraju završiti na burzi jer će njihove poslove preuzeti kojekakvi deepfake proizvodi umjetne inteligencije.