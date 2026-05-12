Gmailov AI sada piše kao vi

Google nadograđuje Gemini u Gmailu kako bi analizirao vaše prijašnje e-mailove i oponašao vaš jedinstveni stil pisanja. Nove značajke također povlače relevantne informacije iz drugih Workspace aplikacija

Umjetna inteligencija obećala nam je revoluciju u produktivnosti, no stvarnost je često bila ispunjena generičkim odgovorima koji zvuče robotski i zahtijevaju dodatno uređivanje kako bi odražavali naš osobni stil. Svi smo se susreli s tim. No, čini se da Google ozbiljno namjerava ispuniti to obećanje najnovijom nadogradnjom svoje Gemini značajke "Help me write" unutar Gmaila. Nova verzija obećava da će e-poruke koje generira AI zvučati autentičnije, baš kao da ste ih vi napisali.

U središtu ove nadogradnje nalaze se dvije ključne inovacije - "Personalizacija tona i stila" te "Kontekstualizacija teme". Prva značajka, kako joj i samo ime govori, omogućuje Geminiju da analizira vaše prethodno poslane e-poruke. Na temelju te analize, umjetna inteligencija uči vaš jedinstveni rječnik, uobičajene fraze i općeniti ton komunikacije. Cilj je da generirani nacrti e-pošte više ne budu bezlični, već da vjerno oponašaju vaš način pisanja, čime se značajno smanjuje potreba za ručnim ispravcima i prilagodbama. Time bi proces slanja e-pošte trebao postati znatno brži.

Druga, jednako važna novost je "Kontekstualizacija teme". Ova mogućnost povezuje Gmail s ostalim aplikacijama unutar Google Workspace ekosustava, poput Google Drivea. Zamislite da trebate napisati izvještaj o statusu projekta. Umjesto da ručno pretražujete dokumente i stare e-mailove u potrazi za relevantnim podacima, datumima i proračunima, Gemini to sada može učiniti za vas. Nova poboljšanja za Gmail omogućuju alatu da automatski povuče sve potrebne informacije iz povezanih dokumenata i prethodnih razgovora.

Time se eliminira zamorno prebacivanje između različitih prozora i aplikacija, čineći cjelokupni proces ne samo bržim, već i manje podložnim pogreškama. Google navodi nekoliko primjera primjene, od odgovaranja na upite korisnika i dijeljenja dokumenata s kolegama do sastavljanja izvještaja za nadređene.

Iako su ove značajke primarno namijenjene poslovnim korisnicima, Google ih čini dostupnima širokom krugu pretplatnika. Nove mogućnosti personalizacije i kontekstualizacije postupno se uvode korisnicima Google Workspace planova Business Starter, Standard i Plus, kao i Enterprise Starter, Standard i Plus. Uz to, dostupne su i privatnim korisnicima s pretplatama Google AI Plus, Pro i Ultra te kroz AI Pro dodatak za obrazovne institucije.