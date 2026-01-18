Gemini će znati sve o vama: Google uvodi "osobnu inteligenciju" s kontekstualnim podacima

Novi dodatak AI chatbotu omogućuje povezivanje Gmaila, fotografija, YouTubea i tražilice te korištenje osobnih podataka za prilagođene odgovore, uz naglasak na privatnost i sigurnost korisnika

Google je predstavio projekt Personal Intelligence, novu funkciju za Gemini AI asistent (još u beta verziji) koja omogućuje personalizaciju rada tog chatbota. To se čini kroz povezivanje različitih Googleovih aplikacija, u kojima brojni korisnici diljem svijeta ionako provode sate i dane, tj. već u njima imaju pohranjen "cijeli svoj život" – a on će ubuduće biti na raspolaganju AI-ju, ako to korisnik zaželi.

"Sveznajući" asistent

Personal Intelligence tako Geminiju otvara pristup korisničkim podacima iz Gmaila, fotografijama pohranjenima na Google Photos, podacima s YouTubea i Googleove tražilice, čime taj AI asistent postaje sposobniji pružiti personalizirane odgovore, prilagođene specifičnim potrebama korisnika, uzimajući sve što o njemu može doznati kao kontekst.

Funkcija "osobne inteligencije" kombinira dvije ključne sposobnosti Geminija: zaključivanje na temelju složenih izvora podataka te pronalaženje specifičnih detalja iz e-mailova ili fotografija. Google je podijelio praktičan primjer korištenja gdje je Gemini, koristeći podatke iz Google Photosa, sugerirao dimenzije guma za vozilo, ponudio različite opcije bazirajući se na obiteljskim putovanjima korisnika te zatim izvukao sedmeroznamenkasti broj registarske tablice iz fotografije. Želite li tako nešto imati pri ruci i za sebe, moći ćete to uskoro i aktivirati.

Ne trenira modele na vašim podacima

Google naglašava da je sustav dizajniran s fokusom na privatnost. Povezivanje aplikacija je isključeno po defaultu, a korisnici sami biraju koje aplikacije žele s time povezati te mogu u bilo kojem trenutku isključiti sustav. Ključna prednost ovog rješenja u odnosu na konkurentska jest upravo to što brojni podaci već sigurno postoje unutar Googleovog ekosustava, pa korisnici ne moraju slati osjetljive informacije drugdje radi personalizacije – sve je to već Geminiju nadohvat ruke.

Gemini, pak, neće koristiti podatke iz Gmaila ili Google Photosa za treniranje svojih modela. Umjesto toga, sustav se trenira na ograničenim informacijama poput specifičnih upita i odgovora modela, pri čemu se osobni podaci filtriraju ili "zamagljuju". Google objašnjava da ne trenira sustave da nauče specifične osobne podatke poput broja registarske tablice, već ih trenira da razumiju kako ih pronaći kada korisnik to zatraži.

Prvo za pretplatnike

Korisnicima je u ovoj fazi također dostupna mogućnost davanja povratnih informacija putem "palca dolje" kada naiđu na problematične odgovore, a mogu i direktno ispraviti Gemini tijekom razgovora. Personal Intelligence funkcionirat će na web platformi, Androidu i iOS-u, sa svim modelima uređaja koji podržavaju Gemini, a uskoro će biti dostupan i u AI Modeu unutar tražilice.

Značajka je trenutačno dostupna samo za osobne Google račune, ne i za one poslovne te obrazovne. Već sada dostupna je pretplatnicima Google AI Pro i AI Ultra paketa u SAD-u, a najavljeni su i planovi za širenje na više zemalja, kao i u besplatni paket usluga u budućnosti.