Jony Ive, Sam Altman I Tang Tan gradit će hardver za AI doba, investitor je Laurene Powell Jobs

Potvrđeno je nakon dosta nagadjanja: Jony Ive, bivši glavni dizajner u Appleu, i Sam Altman, CEO OpenAI, udružili su se sa šefom dizajna u Appleu, Tang Tanom, za novi projekt umjetne inteligencije. Sam Altman će pružiti softversku osnovu za nove proizvode, dok će Tan oblikovati njihov izgled i mogućnosti. Pretpostavlja se da će Ive biti koncepcijski guru. Kad se k tome doda da je potencijalno jedan od ulagača investicijski fond Emerson Collective, čija osnivačica je Laurene Powell Jobs, udovica Stevea Jobsa, onda sva nagadjanja postaju stvarnost.

Vijest je, nakon mjeseci nagadjanja o udruživanju trojke, potvrdio uvijek pouzdani TheInformation a zatim su se raspisali i ostali tehno portali

Izgleda da trenutno nema mjesta gdje se svjetlo reflektora ne usmjeri na Sama Altmana. Kao prava zvijezda, on bira suradnike koji bi samo njemu mogli biti ravni. Već se prije znalo da će suradjivat Ive i Tan, ali ipak falilo je ono nešto da bude spektakularno a to je bio Sam Altman. Tako je iz relativne sjene na svjetla AI pozornice izvukao Ivea I Tana. Ivea ne treba predstavljati. Njegov dizajnerski trag u Appleu osjećat će se trajno. On je dizajnerska legenda, ne samo u Appleu, nego općenito u svijetu industrijske umjetnosti. U Appleu je bio od 1992. do 2022. godine. a nakon toga tri je godine radio za njih kao konzultant.

Ive stvara koncepciju, Altman softver, a Tan će, s timom, dizajn buduceg AI hardvera

Ranije ove godine, nasljednik Jonyja Ivea, Evans Hankey, napustio je Apple nakon samo nekoliko godina na poziciji šefa dizajna proizvoda. Sve u svemu, oko 14 članova Iveovog bivšeg tima napustilo je Apple od 2019. godine. Do sada više od 20 bivših zaposlenika Applea doslo je Iveu u njegovu firmu.

Da bi trojac imao tour de force, uzeli su Tana, do nedavno zaduženog za dizajn Applovih proizvoda. Već ranije, je objavljeno da odlazi navodno zbog internog restrukturiranja ali može se pretpostaviti da je već u to doba imao plan. Tanov odlazak bit će gorka pilula za Apple jer izgleda da je kompanija malo zastala što se tiče predstavljanja novih hardverskih proizvoda. Uz Vision Pro, sve ostalo je samo recikliranje i Tan nije imao priliku ostaviti duboki trag. Ono što se pretpostavlja je da Tan za sobom vodi bliske suradnike pa će to biti injekcija koju treba Ive. Ima značajne klijente, kao Ferrari i Airbnb ali ne i revolucionarnog dizajna kao prije.

O proizvodu, planovima, još se ništa ne zna. Ono što se zna da im neće biti teško naći investitore. Ive smatra da treba skupiti jednu milijardu dolara investicija.

Prvi koji žele uložiti su Emerson Collective i Thrive Capital, čije su investicije već duboko utkane u OpenAI. Emersonova osnivačica Laurene Powell Jobs, udovica Stevea Jobsa, osobno je bliska s Altmanom i Iveom, koje poznaje desetljećima. Emerson Collective je filantropska organizacija i tvrtka rizičnog kapitala koja je uložila, između ostalih, u kompanije Stripe, Chime i Gusto. Thrive Capital je tvrtka rizičnog kapitala koju je osnovao Joshua Kushner. Od 2024. Thrive ima 14 milijardi dolara imovine pod upravljanjem. Thrive je uložio u širok raspon visokoprofilnih startupa kao što su Stripe i OpenAI

Laurene Powell Jobs

Drugi, koji se spominje kao ulagač, je Masayoshi Son, korejsko-japanski milijarder, tehnološki biznismen, investitor i filantrop. Osnivač je i CEO japanskog holdinga SoftBank. Prema časopisu Forbes, njegovo bogatstvo iznosi 23 milijarde dolara i drugi je najbogatiji čovjek u Japanu.