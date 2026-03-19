Manus My Computer - i Meta ulazi u utrku lokalnih AI agenata

Metin akvizicijski pohod na lokalni AI se nastavlja i sve više liči na utrku tko će prvi najašiti na vaš lokalni disk. Nije prošlo desetak dana od najave Perplexityjevog Personal Computera, a već stiže novi konkurent: Manus "My Computer”

Ivan Podnar četvrtak, 19. ožujka 2026. u 06:30
📷 Meta
Meta

Manus, AI startup koji je krajem prošle godine preuzela Meta, objavio je vlastiti odgovor na trend lokalnih AI agenata: sustav pod nazivom My Computer, koji se instalira na Mac ili Windows PC i preuzima ulogu osobnog AI asistenta s pristupom lokalnom sustavu datoteka.

Naziv nije naročito originalan, što je, s obzirom na to da se Perplexity nije previše proslavio s Personal Computerom, možda već tradicija u ovom segmentu. No iza imena stoji isti temeljni koncept koji smo već opisali: AI agent koji ne živi u pregledniku, nego na vašem stroju, s pristupom dokumentima, aplikacijama i lokalnim resursima.

Manus: od neovisnog startupa do Metine imovine

Manus nije nepoznato ime u AI tehnosferi. Započet u Kini, sada baziran u Singapuru, startup je privukao pozornost ranijim agentskim sustavima koji su se isticali u automatizaciji složenijih zadataka: istraživanju, pisanju izvještaja, upravljanju datotekama. Osnovan kao neovisna tvrtka, krajem 2025. preuzela ga je Meta u sklopu agresivnijeg pozicioniranja na tržištu AI agenata.

Meta je, usput, u istom periodu preuzela i MoltBook, društvenu mrežu namijenjenu AI agentima, projekt sličan OpenClaw-u, što sad već počinje ocrtavati Metinu strategiju: ne samo razvijati vlastite modele, nego kupovati čitav ekosustav alata koji AI agentima omogućuju djelovanje u stvarnom svijetu. I tu se ništa ne mijenja kako Meta raste. Akviziraj i vladaj: Instagram, WhatsApp, Oculus...

My Computer je, u tom najnovijem uskakanju, Metina ulaznica u segment koji Perplexity i drugi pokušavaju komercijalizirati, a hobistička zajednica gradi godinama od slobodnog koda.

Što My Computer zapravo radi

Kao i kod Perplexityjevog rješenja, i ovdje je osnovna ideja da AI agent dobiva pristup lokalnom računalu: datotekama, aplikacijama, kalendaru, e-pošti, pa može autonomno obavljati zadatke umjesto korisnika. Razlika u odnosu na klasične AI asistente u pregledniku: agent ne čeka da mu se postavi pitanje, nego može proaktivno reagirati na promjene u okruženju, pokretati aplikacije, sortirati sadržaj, slati podsjetnike.

📷 Meta
Meta

Tehnički, i My Computer oslanja se na oblačnu obradu, lokalna komponenta je most prema sustavu datoteka, a ne zamjena za poslužitelje. Privatnost je, kao i kod Perplexity, samo djelomična: dokumenti ostaju lokalno, ali zadatke obrađuju Metini modeli. Za sada nije objavljeno je li i koliko My Computer integrira Metine vlastite Llama modele ili koristi vanjske frontier modele kao što to radi Perplexity. Aplikacija se može preuzeti ovdje.

Vrijedi li pratiti ovaj trend

Pitanje koje se prirodno nameće: zašto bi itko instalirao My Computer ili Personal Computer kad postoje slobodni alati poput Ollame, Open WebUI-ja i AnythingLLM-a? Djelomičan odgovor je uvijek isti: jednostavnost. Ni Perplexity ni Manus ne ciljaju na korisnike koji su sebi već složili vlastiti homelab stack. Ciljaju na širu publiku koja želi rezultate bez konfiguriranja, bez terminala, bez upravljanja modelima i API ključevima.

Meta gradi ekosustav, ne samo proizvod

Ono što je zanimljivije od samog My Computera jest šira slika Metine strategije. Akvizicija Manusa, akvizicija MoltBooka, vlastiti Llama modeli otvorenog koda, ulaganja u agentska rješenja — sve to skupa počinje izgledati kao pokušaj izgradnje čitavog ekosustava u kojemu AI agenti mogu djelovati: komunicirati međusobno, koristiti alate, upravljati resursima.

OpenClaw, koji je u ovom segmentu bio pionir, i dalje je relevantan referentni punkt, a Metine akvizicije eksplicitno se opisuju kao odgovor ili alternativa OpenClawovim projektima. No dok OpenClaw gradi na vlastitim temeljima, Meta kupuje gotove blokove i slaže ih u širu arhitekturu. Kako će Meta monetizirati cijelu novu platformu, vidjet ćemo. No jasno je da se u 2026. na terenu za lokalne AI agente počinje gužvati i da će sljedećih godinu-dvije odrediti tko će u tom prostoru stvarno imati što ponuditi, a tko samo dobro zvuči u priopćenju za medije.

Za korisnike koji ozbiljno razmatraju jedan od ovih sustava, kriterij odabira nece biti cijena pretplate, nego koliko vam zapravo smeta to što vaše datoteke, naredbe i radni tijekovi prolaze kroz tuđi oblak, bez obzira na to koliko lijepo zvučao naziv My Computer.

 

