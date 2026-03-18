WhatsApp stiže na Garminove pametne satove

Korisnici pojedinih Garminovih pametnih satova više neće morati vaditi mobitel iz džepa kako bi odgovorili na WhatsApp poruku

Garmin je najavio dolazak WhatsApp aplikacije na određene pametne satove iz serije Fenix, Forerunner, Venu i Vivoactive. Aplikacija će se moći besplatno preuzeti putem Connect IQ Storea.

Korisnici će putem sata moći pregledavati i čitati poruke, odgovarati pomoću ugrađene tipkovnice te slati emojije i reakcije. Na zaslonu je moguće vidjeti do 10 poruka iz razgovora, a prikazivat će se i dolazni pozivi s opcijom odbijanja. Time Garmin dodatno širi funkcionalnosti svojih satova, omogućujući komunikaciju bez potrebe za vađenjem mobitela iz džepa.

Iz Garmina ističu da WhatsApp i dalje koristi end-to-end enkripciju, što znači da sadržaj poruka i poziva ostaje dostupan isključivo sudionicima razgovora. Ističu i da je ovo ujedno prva i jedina aplikacija za razmjenu poruka trećih strana dostupna na njihovim pametnim satovima.

„Suradnja s WhatsAppom potvrđuje snagu i rast Garmin Connect IQ ekosustava. Dovođenjem globalno popularne aplikacije poput WhatsAppa na odabrane Garminove pametne satove, korisnicima pružamo još jedan način da ostanu povezani, bilo da treniraju, istražuju ili su u pokretu”, izjavila je Susan Lyman, potpredsjednica za prodaju i marketing u Garminu.