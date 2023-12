Meta ima novi generativni AI alat za ilustracije, treniran na fotografijama s Facebooka i Instagrama

U slučaju da ste se već zasitili alata kao što su DALL-E, Midjourney i slični, na raspolaganju vam je još jedan, ovoga puta zaslugom Facebookove krovne kompanije, Mete. Oni su ovoga tjedna lansirali generativni AI sustav Imagine With Meta AI, alat koji tekstualne upute pretvara u slike. Primarno je, prema njihovim riječima, on namijenjen za kreativno izražavanje i zabavu, kakav je do sada bio dostupan unutar njihovih sustava za chat (primjerice na Instagramu). Od sada je Imagine With Meta AI, dakle, samostalan alat dostupan online, za početak samo na tržištu SAD-a (ili uz VPN).

Zasnovan je na difuzijskom modelu Emu, razvijenome u Meti te treniranome na – 1,1 milijardi javno dostupnih fotografija postavljenih na Facebook i Instagram. Time su u Meti izbjegli klasičan problem treniranja AI modela na materijalima zaštićenima autorskim pravima, no otvorili su novo pitanje – žele li njihovi korisnici društvenih mreža zaista da se na njima treniraju AI modeli? Svi oni su, vjerojatno niti ne znajući, za to dali dozvolu prihvaćanjem uvjeta korištenja tih mreža, a tamo stoji da se modeli neće trenirati na fotografijama čije su postavke postavljene na "privatno" prikazivanje.

"Instagramabilni" rezultati

Imagine with Meta AI ne donosi značajno drugačije iskustvo od postojećih AI ilustratora – u polje za prompt potrebno je upisati zadatak, pričekati nekoliko trenutaka, a nakon toga pred korisnika stižu četiri varijante generiranog sadržaja. Svaka od slika kvadratnog je formata, veličine 1.280×1.280 točaka, pa je time spremna za objavu na Instagramu ili Facebooku. Označene su vodenim žigom u donjem lijevom uglu, ali njega se lako može izrezati. Najavljeno je da će uskoro sve ovako sintetizirane slike u ovom modelu dobiti i digitalni "nevidljivi" vodeni žig.

Određeni pojmovi, vezani uz eksplicitne ili nasilne sadržaje, blokirani su, izrađene slike većinom su fotorealistične, a možemo primijetiti i da su (bez da smo to zadali u promptu) u pravilu izraženog kontrasta, jarkih boja, prilično "ispeglane" filterima te visokog dinamičkog raspona – što je i očekivano, s obzirom na to kakve slike najbolje prolaze na društvenim mrežama. Model i dalje pati od netočnosti u prikazu detalja, muči se s rukama i prstima, ali donekle precizno u slike prenosi i kompleksnije tekstualne zadatke te shvaća međuodnose među pojmovima.

Želite li i sami isprobati ovaj alat, do njega možete doći putem ove adrese. Potrebno je pritom VPN vezu prebaciti na SAD te se prijaviti Meta korisničkim računom, što nije isto kao i Facebook ili Instagram račun, ali se može s njima povezati.