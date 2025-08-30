Microsoft razvija svoj vlastiti AI model

Nešto više od godinu dana nakon što su izvještaji otkrili da Microsoft počinje raditi na vlastitim AI modelima, tvrtka je predstavila svoje vlastite, interno trenirane modele koji navodno nemaju veze s OpenAI-jevim koje inače koristi

Microsoft je predstavio AI modele koje je interno trenirao i kaže da će ih početi koristiti u nekim proizvodima. Objava na blogu Microsoft AI opisuje dva modela. MAI-Voice-1 je model za generiranje prirodnog govora namijenjen pružanju "visokokvalitetnog, izražajnog zvuka u scenarijima s jednim i više zvučnika". Ideja je da će glas biti jedan od glavnih načina na koji će korisnici u budućnosti komunicirati s AI alatima, iako to do sada nismo vidjeli u praksi.

Drugi model se zove MAI-1-preview i to je temeljni veliki jezični model posebno obučen za pokretanje Copilota. Obučen je na oko 15.000 Nvidia H100 GPU-ova, a zaključivanje izvodi na jednom GPU-u. Kao što je objavljeno prošle godine, ovaj je model znatno veći od modela viđenih u ranijim Microsoftovim eksperimentima, koji su se usredotočili na manje modele namijenjene lokalnom izvođenju, poput Phi-3.

Iako je Microsoft uložio ogromne svote u OpenAI i malo je vjerojatno da će se dvije tvrtke uskoro potpuno razići, posljednjih mjeseci bilo je napetosti pa je vjerojatno da Microsoft namjerava razvijati (i) vlastite modele.

Također je moguće da je Microsoft uveo ove modele kako bi se pozabavio slučajevima upotrebe ili upitima na koje se OpenAI ne fokusira. Naime, fokus razvoja umjetne inteligencije čini se u zadnje vrijeme ide prema modelima koji su specijaliziraniji za određene zadatke, a ne općim, svenamjenskim modelima koji bi trebali biti sve svima.

O MAI-1-previewu, objava na blogu Microsoft AI navodi: "ovaj je model dizajniran da pruži moćne mogućnosti potrošačima koji žele imati koristi od modela koji su specijalizirani za praćenje uputa i pružanje korisnih odgovora na svakodnevne upite."

MAI-Voice-1 se već koristi u Microsoftovim značajkama Copilot Daily i Podcasts. Postoji i sučelje Copilot Labs koje se može koristiti za ili skripte za prilagodbu (vrste) glasa ili intonacije.

MA1-1-preview je u javnom testiranju na LMAreni i bit će uveden unutar Copilota tijekom sljedećih tjedana.