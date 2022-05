Neuronska mreža predviđa moguće posljedice potresa

U modeliranju opasnosti od potresa i proučavanju njihovih mogućih posljedica, predviđanja seizmičkih kretanja tla ključan su dio izrade sustava za rano upozoravanje i kreiranja seizmoloških karata. Sastav tla i način njegovog kretanja u blizini rasjeda utječe i na to kako ono prenosi potresne valove i pojačava ih. Studije koje bi istražile tlo na ovaj način vrlo su skupe i zahtjevne, pa se rijetko kada rade iznimno detaljno. No, ekipa znanstvenika sa sveučilišta u Hirošimi predstavila je novu, jeftiniju metodu analize sastava tla i njegove izloženosti posljedicama potresa.

Podaci iz podrhtavanja

U znanstvenom seizmološkom časopisu Bulletin of the Seismological Society of America objavili su rad koji opisuje njihovu novu metodu korištenja sustava umjetne inteligencije, zasnovanoga na neuronskim mrežama i dubokom učenju, a koji je u stanju analizirati tlo iz podataka dobivenih tijekom njegovog mikropodrhtavnja.

Ovakvi mikrotremori događaju se konstantno, a njihovom naprednom računalnom analizom ovaj sustav dolazi do vrijednih informacija o sastavu tla. Takvi podaci potom služe za određivanje ranjivosti područja na potrese, koji su na toj lokaciji mogući.

Aktualna karta seizmičkog rizika za našu regiju (EFEHR European Seismic Risk)

Sustav umjetne inteligencije ima potencijal uvelike doprinijeti točnijem i detaljnijem mapiranju tla, predviđanju kretanja rasjeda i mogućih posljedica budućih potresa. Točnu lokaciju, magnitudu i vrijeme potresa predvidjeti nije moguće, ali s ovom metodom dobit će se precizni podaci o tome kako će tlo reagirati na potres, koliko će pojačati seizmičke valove i gdje, a na temelju podataka o miktotremorima moći će aktivirati sustave za rano dojavljivanje.

Mogućnost predviđanja posljedica potresa na jeftiniji način ima potencijal spasiti mnoge živote, i to na način da će se u kritičnim i izloženim regijama preporučivati snažnija protupotresna gradnja. Autori najavljuju širenje svojeg modela i njegovo unaprjeđenje, kako bi ga se moglo primijeniti bilo gdje u svijetu.