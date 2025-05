Prvi put snimljeno kako tlo "klizi" po rasjedu uslijed potresa

Dana 28. ožujka ove godine potres magnitude 7,9 pogodio je Mjanmar, uzrokujući pomak u tlu na oko 460 kilometara duž rasjedne linije Sagaing, koja se proteže kroz veći dio zemlje. Podrhtavanje tla bilo je intenziteta 10 na modificiranoj Mercallijevoj ljestvici, a potres tog se intenziteta opisuje na sljedeći način: "Teško oštećuje 75% zgrada. Velik broj dobro građenih kuća ruši se do temelja. Ruše se mostovi, pucaju brane, savijaju željezničke tračnice, oštećuju putevi. Pukotine u tlu široke su nekoliko decimetara. Urušavaju se špilje, pojavljuje se podzemna voda."

Zastrašujući pomak tla

Kako se snažno podrhtavanje osjetilo u većem dijelu Mjanmara, ali i u susjednim zemljama, rasjedna linija se na nekim mjestima pomicala za čak do 6 metara. Posljedice su bile strašne, no jedna je nadzorna kamera snimila upravo to kretanje tla. Video se ovih dana pojavio na Redditu i YouTubeu, a prilično je zastrašujući, unatoč tomu što traje tek dvadesetak sekundi. Ujedno, to je prvi i trenutačno jedini javno poznati primjer da je kretanje tla duž rasjedne linije snimljeno kamerom za vrijeme potresa.

Snimka je, kako su primijetili komentatori na Redditu, strašnija svaki put kad je pogledate – jer osim ogromnog gibanja tla i podrhtavanja cijelog okoliša, prikazuje i rušenje dalekovoda, pad rezervoara s obližnjeg potkrovlja, a s vremenom gledatelju postane jasno koliko se zapravo tlo pomaknulo u sekundi.

Prema dostupnim informacijama, video je zabilježen kod solarne elektrane Thapyawa u blizini mjesta Thazi. Ovaj rasjed s pomakom po pružanju vrlo je velik i dug: "Stvarni dio tla koji se bočno pomiče proteže se od površine do možda 20 ili 30 kilometara dubine. Ispod toga, Zemljina kora se i dalje pomiče, ali je savitljivija i deformira se umjesto da puca. Ne sumnjam da će seizmolozi vrlo pažljivo proučiti ovo. Vjerojatno će u nekom trenutku dovesti do objavljenog znanstveno rada, ako se lokacija i drugi detalji mogu utvrditi", poručio je geofizičar Rick Aster za LiveScience.