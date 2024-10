Nuklearna industrija je energetski spas za AI sektor

Podatkovni centri koji pokreću AI sustave poznati su po svojoj ogromnoj potrošnji energije. Procjenjuje se da jedan veliki AI podatkovni centar može trošiti između 20 i 50 megavata električne energije, ovisno o veličini i složenosti operacija. Za usporedbu, prosječno američko kućanstvo troši oko 10.715 kilovat-sati godišnje, što je ekvivalent kontinuirane potrošnje od oko 1,2 kilovat-sata. Primjerice, poznato je da neki od najvećih podatkovnih centara tvrtki poput Googlea ili Amazona mogu trošiti i do 100 megavata, što je dovoljno za napajanje malog grada od 80.000 stanovnika.

Nuklearna energija kao potencijalno rješenje

Prosječna nuklearna elektrana u SAD-u proizvodi oko 1.000 megavata električne energije. To znači da jedna nuklearna elektrana može teoretski napajati 20 do 50 velikih AI podatkovnih centara, ovisno o njihovoj veličini i potrošnji. Prema podacima iz 2023. godine, nuklearne elektrane u SAD-u proizvele su oko 780 milijardi kilovat-sati električne energije, što čini približno 18-20% ukupne proizvodnje električne energije u zemlji. To je dovoljno za napajanje oko 70 milijuna prosječnih američkih domova godišnje.

Nuklearna industrija dobitnik

Nuklearna industrija pokazuje veliko zanimanje za mogućnost suradnje s AI sektorom. Yann LeCun iz Mete spomenuo je da bi se AI podatkovni centri mogli izgraditi u blizini postrojenja za proizvodnju energije koja generiraju velike količine jeftine i ekološki prihvatljive električne energije bez prestanka, misleći na nuklearne elektrane.

Najveći proizvošač nuklearne energije u svijetu world-nuclear.org

Nuklearni sektor je godinama bio suočen s poteškoćama, uključujući usporavanje izgradnje novih elektrana u SAD-u od sredine 90-ih zbog visokih troškova i prekoračenja proračuna. Negativan stav javnosti prema tehnologiji dodatno je pogoršan incidentima poput onih u Three Mile Islandu, Černobilu i Fukushimi. Međutim, situacija se počinje mijenjati. Velike svjetske banke pokazale su podršku industriji tijekom klimatskog događaja u New Yorku, prepoznajući njezinu ulogu u prelasku na održiva energetska rješenja.

Microsoft potpisao 20-godišnji ugovor

Već su poduzeti konkretni koraci u tom smjeru. Microsoft je objavio namjeru oživljavanja zatvorenog nuklearnog postrojenja Three Mile Island u Pennsylvaniji. Constellation Energy potpisala je 20-godišnji ugovor o kupnji električne energije s Microsoftom za ponovno pokretanje Jedinice 1 nuklearnog reaktora Three Mile Island. Reaktor, koji je bio zatvoren od 2019. godine zbog ekonomskih razloga, trebao bi nastaviti s radom 2028. godine ili možda i ranije.

Unit 1, Three Mile Island Nuclear Generating Station Rowensphotography , CC BY-ND 2.0

Obnovljeno postrojenje bit će preimenovano u Crane Clean Energy Center u spomen na Chrisa Cranea, bivšeg izvršnog direktora prethodne matične tvrtke Constellationa. Ovaj projekt vrijedan 1,6 milijardi dolara ima za cilj osigurati energiju bez ugljika za Microsoftove podatkovne centre, posebno za podršku njihovim inicijativama u području računalstva u oblaku i umjetne inteligencije. Predviđa se da će sporazum stvoriti oko 3.400 radnih mjesta i generirati preko 3 milijarde dolara prihoda od državnih i saveznih poreza. Važno je napomenuti da ovaj reaktor nije bio uključen u zloglasni incident djelomičnog taljenja iz 1979. godine na Three Mile Islandu.

AWS ulaže 600 milijuna dolara

Amazon AWS je kupio podatkovni centar Cumulus Data za 650 milijuna dolara od tvrtke Talen Energy. Kupljeni kompleks prostire se na 1.200 hektara zemljišta. Transakcija uključuje 350 milijuna dolara plaćenih odmah, dok je 300 milijuna dolara stavljeno na povjerenički račun za buduće razvojne ciljeve. Podatkovni centar nalazi se neposredno uz nuklearnu elektranu Susquehanna Steam Electric Station u Salem Townshipu, Pennsylvania. Elektrana Susquehanna ima kapacitet od 2,5 gigavata i jedna je od najvećih nuklearnih elektrana u SAD-u.

Jakec, Wiki, CC BY-SA 4.0

Podatkovni centar izravno je povezan s nuklearnom elektranom, osiguravajući napajanje bez emisije ugljika. AWS planira proširiti kapacitet podatkovnog centra na do 960 megavata. Trenutno postoji jedna zgrada podatkovnog centra od 300.000 kvadratnih stopa s energetskom potrebom od 48 megavata. Razvoj će se odvijati postupno, s povećanjima od po 120 megavata tijekom nekoliko godina. Ova akvizicija dio je Amazonovog cilja da do 2025. godine napaja 100% svojih operacija obnovljivom energijom.

Trošak izgradnje: 6 do 9 milijardi dolara

Osim što bi se mogle revitalizirati stare elektrane, moguće je da se krene u nove investicije. Izgradnja nove nuklearne elektrane može koštati između 6 i 9 milijardi dolara, s vremenom izgradnje od 5 do 7 godina u idealnim uvjetima. Međutim, mnogi projekti su premašili ove procjene, s nekim elektranama koje su koštale preko 20 milijardi dolara i trebale više od desetljeća za dovršetak. S obzirom na to da prosječni AI podatkovni centar troši oko 30 megavata, a tipična nuklearna elektrana proizvodi 1.000 megavata, jedna elektrana mogla bi teoretski napajati oko 33 velika AI podatkovna centra.