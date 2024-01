Objavljena zakrpa za pretjeranu "lijenost" ChatGPT-a

Bilo je to nekad početkom prosinca prošle godine, kada se na internetskim forumima i društvenim mrežama mogao primijetiti određeni trend – napredni su korisnici ChatGPT-a, naime, negodovali jer im se jezični model odjednom bio "ulijenio". Neki su tako pisali da im ovaj AI chatbot više ne rješava zadatke do kraja, već da se kod dužih odgovora jednostavno "umori", prekine generiranje odgovora i potom ponudi zanimljivo rješenje: "nastavite dalje sami".

Blagdansko opuštanje

Iako su slučajevi takve "lijenosti" zahvaćali tek određene zadatke, na to je OpenAI-ju bilo stiglo mnogo prigovora. Oni su tada potvrdili da se GPT-4 ponaša čudno, ali da to nije rezultat bilo kakve promjene u njihovim sustavima ili podešavanja modela. Kao i ljudi, i ChatGPT se tada, očito, samostalno odlučio malo opustiti u blagdanskoj sezoni pa ne izvršavati baš sve zadatke uvijek do kraja.

Pojavile su se tada razne metode zaobilaženja "lijenosti" modela. Neki su mu korisnici tako primjerice bili nudili "mito", napisavši u promptu da će mu dati određeni novac ako zadatak dovrši do kraja. Zanimljivo, nekima je to čak i uspjelo, iako jezičnom modelu na kraju nisu morali zaista "mito" i platiti. Drugima se pak iritantnim učinilo što ChatGPT, umjesto da riješi zadatak stavljen pred njega, korisniku daje kratke upute kako se problem rješava, umjesto da prione na posao. Sve to bilo je prilično čudno ponašanje chatbota, koji tako nije zamišljen, pa su u OpenAI-ju morali reagirati.

Postblagdanska zakrpa

Ovoga tjedna objavili su prvu zakrpu, odnosno nadogradnju jezičnog modela GPT-4 na verziju GPT-4-0125. Ažurirani model unaprijeđen je u smislu da će sada temeljitije rješavati zadatke, poput pisanja programskog koda, nego što je to činio dosadašnji model. Cilj ažuriranja jest prije svega smanjiti pojavi "lijenosti" i izbjeći situacije u kojima ChatGPT ne dovršava povjerene mu zadaće, kažu iz OpenAI-ja. Sada čekamo korisničke povratne informacije, da vidimo je li im uspjelo podići radnu etiku svojem jezičnom modelu.

Povrh toga, novo ažuriranje jezičnih modela donosi i promjenu za profesionalne korisnike i organizacije koje plaćaju pristup ChatGPT-u preko API-ja. Ulazni tokeni za model GPT-3.5 će tako pojeftiniti za 50%.