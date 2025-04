OpenAI o3 i o4 mini

Novi modeli po prvi puta omogućuju da OpenAI-jevi modeli sa simuliranim razmišljanjem istovremeno koriste sve ChatGPT alate, uključujući vizualnu analizu i generiranje slika. Novi modeli zamjenjuju svoje prethodnike - o1 i o3-mini.

Pristup se omogućuje korisnicima ChatGPT-a Plus, Pro i Team, dok će Enterprise i Edu korisnici dobiti pristup sljedeći tjedan. Besplatni korisnici mogu isprobati o4-mini odabirom opcije "Think" prije slanja upita.

OpenAI tvrdi da su ovo najpametniji modeli koje su do sada objavili. Također su jeftiniji za korištenje troškovnu učinkovitost od svojih prethodnika, a svaki ima različitu namjenu: o3 cilja na složene analize, dok o4-mini optimizira brzinu i troškovnu učinkovitost.

Novi modeli dinamički određuju kada i kako koristiti pomoćne alate za rješavanje problema u više koraka. Modeli mogu samostalno pretraživati podatke, pisati kod za izradu prognoza, generirati grafikone i objašnjavati ključne faktore, dakle, ono što Manus AI može već neko vrijeme. Modeli mogu interpretirati dijagrame i skica čak i kada su ovi niske kvalitete.

Izvor: OpenAI

Kako bi sve bilo u OpenAI-jevom stolu, nastavlja se tradicija zbunjujuće nomenklature - o3 je moćniji od o4-mini unatoč nižem broju.

Izvor: OpenAI

OpenAI tvrdi da po testovima o3 čini "20 posto manje velikih pogrešaka" od o1 na teškim zadacima. Na testu „American Invitational Mathematics Examination 2025“, o4-mini je postigao 92,7% točnosti. Za programerske zadatke, o3 je dosegao 69,1% točnosti na testu SWE-Bench Verified, tvrdi OpenAI, ali bez vanjskih testova ovo je upitno. Naime, ranija evaluacija predverzije o3 modela otkrila je da model pokazuje ponavljajuće vrste konfabulacija.

Izvor: OpenAI

Za pretplatnike ChatGPT-a, pristup o3 i o4-mini uključen je u pretplatu. Na API strani, OpenAI je postavio cijenu o3 na 10 USD po milijunu ulaznih tokena i 40 USD po milijunu izlaznih tokena, što predstavlja smanjenje cijene od 33% u odnosu na o1. Ekonomičniji o4-mini košta 1,10 USD po milijunu ulaznih tokena i 4,40 USD po milijunu izlaznih tokena.