Roboti bi uskoro mogli zamijeniti ljude za seks, najavljuje direktor Googlea

Seksualni roboti pokretani umjetnom inteligencijom uskoro bi mogli zamijeniti ljudske partnere, rekao je bivši izvršni direktor u Googleu Mohammad "Mo" Gawdat u razgovoru s Tomom Bilyeuom, voditeljem podcasta "Impact Theory". Gawdat je bio poslovni direktor Google X-a, a proslavio se i kao pisac bestselera "Solve for Happy" i "Scary Smart" u kojima piše o budućnosti umjetne inteligencije i načinima na koji možete spasiti naš svijet i pronaći vlastitu sreću.

Redizajn svijeta ljubavi

Gawdat tvrdi da će umjetna inteligencija "redizajnirati svijet ljubavi i odnosa" u kojem će umjetno stvoreni susreti postati jednako zadovoljavajući kao i interakcije u stvarnom životu. Najavio je i da će se slušalice za virtualnu i proširenu stvarnost, poput Appleovih Vision Pro ili Quest 3, uskoro koristiti za simulaciju seksa.

Riječ je o signalima u vašem mozgu da uživate u društvu i seksualnosti i ako stvarno želite skinuti magiju s toga, sve se to se može i simulirati, kaže Gawdat koji se nimalo ne zamara pitanjem hoće li ti strojevi biti osjećajni i hoće li to biti problem za ljude koji traže pravu vezu?

Simulacija osjećajnosti

Gawdat je pisac bestselera "Solve for Happy" i "Scary Smart"

"Postoji velika rasprava o tome jesu li oni osjećajni ili ne. No je li to doista važno ako tako dobro simuliraju osjećajnost?", kaže bivši direktor Googlea. "Je li doista važno je li Morgan Freeman koji s vama razgovara na ekranu doista on ili avatar generiran umjetnom inteligencijom, ako vi vjerujete da je to Morgan Freeman? Nemojmo se zamarati razgovorima o tome jesu li živi i jesu li razumni; to uopće nije važno. Ako moj mozak vjeruje da jesu onda jesu."