Samsung sve više koristi AI u oglašavanju na društvenim mrežama

Iako Samsung u pojedinim objavama navodi da je sadržaj generiran uz pomoć umjetne inteligencije, oznake su često nenametljive i lako promaknu korisnicima

Samsung je nakon integracije umjetne inteligencije u svoje mobitele, kućanske uređaje i druge proizvode sada počeo intenzivno koristiti generativne AI alate i u promociji na društvenim mrežama. Posljednjih tjedana na službenim kanalima tvrtke na YouTubeu, Instagramu i TikToku objavljeno je više videa koji su izrađeni ili montirani uz pomoć AI-a, uključujući i najavu za nadolazeću seriju Galaxy S26.

Jedan od takvih primjera je video pod nazivom „Brighten your after hours“, koji demonstrira poboljšanu mogućnost snimanja u noćnim uvjetima kod nadolazećih modela Galaxyja S26. Iako se prema određenim neprirodnim pokretima i detaljima može razaznati da je video generiran pomoću AI-a, tek je to pri kraju videa sitnim slovima naznačeno, zbog čega pojedini korisnici nisu zadovoljni.

Video pogledajte u nastavku.

Uz videozapise vezane uz Galaxy S26, Samsung je na društvenim mrežama objavljivao i generirane animacije te sadržaje kojima promovira pametne kućanske uređaje. Većina njih sadržava napomenu o korištenju AI-a, međutim, društvene mreže nisu dodale vlastite oznake kako bi korisnicima bilo lakše razaznati je li sadržaj stvaran ili generiran.

Situacija je dodatno zanimljiva u kontekstu C2PA standarda (Coalition for Content Provenance and Authenticity), koji su prihvatili i Google, Meta te Samsung, a koji bi trebao omogućiti jasnije i transparentnije označavanje AI-generiranog sadržaja. Budući da pojedini Samsungovi videi na društvenim mrežama nisu jasno označeni kao generirani, postavlja se pitanje primjenjuje li se taj standard u praksi dovoljno dosljedno.