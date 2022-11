Sintetički video: 'deepfake' ili jeftina zamjena za klasičnu produkciju?

Kažu da umjetna inteligencija nagriza tkivo društva, a deepfake dodatno raspiruje dezinformacije i seksualna zlostavljanja na internetu, izazivajući kod mnogih gotovo jednako snažne negativne osjećaje. Ovaj strah nije od jučer; dvije godine stara studija londonskog sveučilišta UCL, objavljena u Crime Science, proglasila je lažne audio i video zapise najštetnijom UI aplikacijom.

Moćan alat

Iako ne postoji univerzalno prihvaćena definicija, tipični deepfake koristi umjetnu inteligenciju da zamijeni osobu u postojećem videu drugom. Velika većina takbvih uradaka koristi se za zamjenu pornografskih glumaca slavnim ženama, ali najveću pozornost javnosti privukli su kao moćni alati političke dezinformacije.

Neki kažu da se ne treba nadzirati tehnologija nego namjera zlouporabe. U skladu s tom mantrom, javljaju se i tvrtke koje žele demonstrirati potencijal deepfakeova i sintetičkog videa: Deep Word, Flawless, Deepdub i Anymate Me samo su neke od njih.

Pretvaranje teksta u video

Platforme društvenih mreža okreću se videu, nastojeći ponoviti uspjeh TikToka; Cisco procjenjuje da će video činiti više od 82 posto internetskog prometa ove godine, što je čak 15 puta više nego 2017. Međutim, tradicionalna video produkcija je skupa, složena i neskalabilna. Gore spomenute tvrtke stoga žele iskoristiti UI kao jeftiniju zamjenu za kamere, montažere, glumce i druge elemente tradicionalne video produkcije.

Koliko to jezika govori sintetski Messi?

Novi trend svakako je pretvaranje teksta u video; generiranje videa iz teksta, a ne iz postojećeg videa. Tvrtka Synthesia tako klijentima omogućuje da video generiraju iz teksta pomoću web aplikacije, zaobilazeći tradicionalnu video produkciju, i nudi komunikaciju putem videa o onome što bi inače komunicirali putem teksta.

Generirani video treninzi

To ima smisla: video je najučinkovitiji način komunikacije jer, pokazuju istraživanja, zadržavamo 95 posto informacija priopćenih videom u usporedbi s 10 posto priopćenih putem teksta.

Koristeći ovu platformu, McDonald's isporučuje sadržaje za učenje i razvoj zaposlenicima uz video treninge generirane umjetnom inteligencijom. Pokazalo se naime da ljudi UI videozapise ne uspoređuju s tradicionalnim videom nego s tekstom.

Nije važno od čega je Djed Mraz, glavno da donosi darove

"Kvaliteta sintetičkog videa još se ne može uspoređivati s tradicionalnim", svjesni su u Synthesiji. "Ali, ako morate birati između čitanja 20 stranica PDF dokumenata i gledanja šestominutnog videa, izbor je prilično jednostavan."

Regulacija sittetičkog sadržaja

Tvrtke koje se bave proizvodnjom sintetičkih videozapisa ne vole kad se njihovi uradci uspoređuju s uvredljivim deepfakeom. Synthesia zato stvara arhivu viralnih deepfakeova koja bi im, nadaju se, trebala pomoći u borbi protiv dezinformacija. Aktivno su se uključili i u raspravu o regulaciji sintetičkog sadržaja i postavili čvrsta pravila o tome za što se njezina tehnologija može koristiti.

Profesor Andrew Chadwick, stručnjak za političke komunikacije na Sveučilištu u Loughboroughu, tvrdi kako i "edukativni deepfake", izrađen s plemenitim namjerama, može i nenamjerno produbiti razočaranje u tehnologiju i zamagliti istinu. Deepfake naime ima takav učinak na opći osjećaj povjerenja, bez obzira na to vjeruju li ljudi vijestima koje pronađu na društvenim mrežama ili ne.

"Kultura neodređenosti"

Chadwick kaže da deepfake uradci potiču "kulturu neodređenosti" u kojoj je teško razlikovati istinu od laži, što potiče više cinizma o javnim informacijama. Stoga je skeptičan prema ideji da se deepfake može koristiti za dobro. Proširi li se deepfake na sve sfere javnog života, mogli bismo biti u problemu, smatra on.

Sintetički video: najnovija od mnogih tehnologija koje mijenjaju pravila igre

Synthesia zasad ne zahtijeva od kupaca da gledateljima otkriju kako su njihovi videozapisi generirani umjetnom inteligencijom no većina sličnih kompanija to ipak čini. Branitelji sintetičkog videa pak tvrde da je to jednostavno najnovija od mnogih tehnologija koje mijenjaju pravila igre, a taj proces kontinuirano traje još od Gutenbergovog tiskarskog stroja, samo što se sad stvari mijenjaju jako brzo.

Nitko od nas ne bi htio bio bez tiskarskog stroja, kažu oni. Nitko od nas ne bi htio bio bez interneta pa tako nitko neće htjeti ostati i bez sintetičkog videa, piše E&T.