Teksas zabranio DeepSeek i druge kineske aplikacije na službenim uređajima

Teksaška direktiva se odnosi na sve državne uređaje, kao i na osobne uređaje koji se koriste za službene potrebe. Zabrana obuhvaća AI chatbot DeepSeek, društvene mreže RedNote (Xiaohongshu) i Lemon8 te financijske platforme Webull, Tiger Brokers i Moomoo. Abbott je naglasio kako je cilj ove mjere spriječiti Kinu u pristupu osjetljivim podacima državne infrastrukture, intelektualnom vlasništvu i osobnim informacijama.

Efekt zvani Teksas

Učinci teksaške odluke već su vidljivi i u drugim američkim državama. Florida, koja je prethodno ograničila korištenje TikToka i Huawei tehnologija na vladinim uređajima, najavljuje uvođenje sličnih mjera. Južna Dakota i Virginia, sa svojim postojećim okvirima za ograničavanje korištenja stranih tehnologija, također su vjerojatni kandidati za uvođenje sličnih restrikcija. Države s važnim vojnim instalacijama ili obavještajnim objektima, poput Georgije s Fort Benningom, mogle bi dati prioritet sličnim sigurnosnim mjerama.

Međutim, pojedine države poput Kalifornije i New Yorka mogle bi zauzeti odmjereniji pristup, što pokazuje i nedavni kalifornijski veto na zakonodavstvo o sigurnosti umjetne inteligencije. Koordinacijski napori Multi-State Information Sharing and Analysis Centra mogli bi utjecati na usklađivanje politika među državama članicama, a analitičari predviđaju da bi najmanje 15 država moglo predložiti ograničenja za DeepSeek do sredine 2025. godine.

Ozbiljna konkurencija ChatGPT-u

DeepSeek je dosad preuzet s aplikacijskih trgovina više od 2 milijuna puta i pozicionirao se kao ozbiljan konkurent OpenAI-jevom ChatGPT-u. Međutim, praksa pohranjivanja podataka u Kini pobudila je u SAD-u ozbiljne sigurnosne dvojbe. Sigurnosne implikacije potaknule su brzu reakciju na državnoj i federalnoj razini. Američki Kongres uveo je federalnu zabranu DeepSeeka na vladinim uređajima 30. siječnja, dok Ministarstvo trgovine istražuje kako je tvrtka koja stoji iza DeepSeeka došla do procesora i moguće zaobišla kontrole izvoza ograničenih Nvidia AI čipova preko posrednika u Singapuru i Maleziji.