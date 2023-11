The Beatles: 'posljednja' pjesma "Now and Then" dovršena je zahvaljujući AI tehnologiji

Dok čitate ove retke, na radijskim postajama i streaming-servisima ćete već moći preslušavati baladu „Now and Then“, dugo najavljivanu i očekivanu 'posljednju' pjesmu legendarnih The Beatlesa, na čijoj produkciji su zahvaljujući suvremenoj AI-tehnologiji sudjelovala sva četiri člana te čuvene britanske rock-grupe, unatoč činjenici da dvojica već dugo godina više nisu među živima: John Lennon je u atentatu ubijen 1980. godine, a George Harrison je 2001. izgubio dugogodišnju bitku s karcinomom.

Od tehnički loše demo-snimke...

The Beatles je – za one koji su upravo pali s Marsa pa nisu čuli za njih – kultni rock i pop sastav iz Liverpoola, jedan od najkomercijalnijih, najuspješnijih i najpopularnijih sastava u povijesti rock glazbe, čuvena „liverpoolska četvorka“, glazbenici koji su za manje od deset godina zajedničkog djelovanja uspjeli stvoriti opus koji je u muzičkom, kulturološkom i fenomenološkom smislu revolucionarno izmijenio, usmjerio i obilježio popularnu glazbu. Njihova ostavština ostvarila je dubok i snažan utjecaj koji već više od pola stoljeća traje sve do današnjih dana. Nakon raspada (1970.), članovi Beatlesa su imali i nezanemarivo uspješne vlastite glazbene karijere, a spekulacije i glasine o mogućem ponovnom okupljanju trajale su sve do Lennonove smrti.

Lennonova udovica Yoko Ono je 1994. godine donijela Paulu McCartneyju kasetu obilježenu natpisom "For Paul"; na njoj su se nalazile tri Lennonove demo snimke. Pjesme je izvorno napisao i snimio John Lennon oko 1977. kao kućni demo uz solo klavir, ali su ostale nedovršene.

Nakon Lennonove smrti preostala trojica Beatlesa su se 1995. godine okupila kako bi odradila retrospektivni projekt The Beatles Anthology, tijekom kojega su obrađene, dopunjene i objavljene dvije pjesme s te demo-kasete: „Free as a Bird“ i "Real Love", obje temeljene na Lennonovim snimkama. Međutim, na trećoj pjesmi – „Now And Then“ – tadašnja tehnološka ograničenja nisu dopustila da se Lennonov vokal odvoji i kvalitetno pročisti od pratećeg zvuka klavira.

„Pjesma nije imala baš dobar naslov, no imala je prekrasne stihove i – što je najvažnije – pjevao ju je John“, prisjeća se McCartney. „Ali Georgeu se kvaliteta zvučnog zapisa nije svidjela. Točnije, nazvao ju je 'jebenim smećem'. A budući da su Beatlesi uvijek odlučivali demokratski, nismo se odlučili dalje raditi na njoj“.

Tako je „Now And Then“ završila „u ladici“ i umjesto da bude uključena u Antologiju, ostavljena je po strani, na čekanju dugom više od četvrt stoljeća.

...do savršenog rezultata potpomognutog AI-tehnologijom

A onda, skoro trideset godina poslije, režiser Peter Jackson (onaj isti što je snimio „Lord Of The Rings“ trilogiju) iskoristio je stotine sati filmskih snimaka Michaela Lindsay-Hogga iz 1970. godine na kojima Beatlesi snimaju svoj posljednji studijski album „Let It Be“, kako bi režirao i producirao višesatni dokumentarni film o njihovom posljednjem okupljanju i snimanju.

Peter Jackson

S obzirom na nisku kvalitetu slike i zvuka s tih filmskih vrpci iz 1970. godine, Jackson je u produkciji dokumentarca koristio specijalno osmišljeni softver potpomognut umjetnom inteligencijom, kako bi iz izvornog zvuka izolirao instrumente, vokale i govor, pročistio ih do skoro nevjerojatne jasnoće, pa ih remiksao sa slikovnim zapisom poboljšane kvalitete u fascinantno realističan doživljaj hi-fi zvuka i hi-res slike u dokumentarnom filmu „Get Back“, koji je od 2021. dostupan kao mini TV-serija na Disney streaming servisu.

WingNut Films, produkcijska tvrtka Petera Jacksona je potom 2022. godine upotrijebila istu AI-tehnologiju remiksanja i pročišćavanja audio-zapisa godine u radu na remiksu albuma „Revolver“ kojega su Beatlesi originalno snimili 1966., a kvaliteta dobivenih rezultata nadahnula je preživjele članove benda da „iz prašine“ ponovo izvuku Lennonov demo snimak „Now and Then“ i pokušaju ono što nije uspjelo 1995., tijekom snimanja „Antologije“.

Peter Jacksonov tim audio-stručnjaka predvođen Emileom de la Reyem iskoristio je tu istu AI-tehnologiju kako bi s demo-vrpce izolirali i pročistili Lennonov izvorni vokal i zvuk njegovog klavira. Nakon što je prvi puta čuo rezultat, Paul McCartney je izjavio: „Evo Johnovog glasa, kristalno jasnog! Ovo je vrlo je emotivno!“

Potom su McCartney i bubnjar Ringo Starr producirali nove dijelove za pjesmu, koja u finalnoj verziji osim Lennonovog vokala i klavira sadrži gitarske solo-dionice sačuvane iz 1995. godine, kada ih je tijekom prvih pokušaja obnavljanja pjesme za Antologiju snimio George Harrison, bubnjeve je odsvirao Ringo, te je dodan gudački aranžman kojega su napisali McCartney, Giles Martin i Ben Foster. U novu pjesmu utkani su i prateći vokali s originalnih snimaka „Here, There and Everywhere“ i „Eleanor Rigby“.

Sva četvorica - ponovo zajedno

Ringo Starr je nakon snimanja rekao: „Ovo je bilo nešto najbliže tome da Johna možemo vratiti u studio. Osjećali smo se kao da je John zaista bio s nama, pa je stoga bilo vrlo emotivno za sve“. McCartney je dodao: „Na toj snimci zaista sviramo sva četvorica, to je stvarna snimka Beatlesa. Uzbudljivo je 2023. godine još uvijek raditi na glazbi Beatlesa i objaviti novu pjesmu koju javnost još nije čula.“

Harrisonova udovica, Olivia Harrison, kaže: „Još 1995., nakon što je nekoliko dana u studiju radio na toj pjesmi, George je shvatio da su tehnički problemi s demom nepremostivi i zaključio da nije moguće završiti pjesmu do razine dovoljno visokog standarda. Ali da je danas živ i da je ovdje, Dhani (Harrisonov sin) i ja znamo da bi se svim srcem pridružio Paulu i Ringu u dovršetku snimanja Now And Then.“

Lennonov sin Sean Ono Lennon također je komentirao stvaranje pjesme, rekavši: „Bilo je nevjerojatno dirljivo čuti ih kako rade zajedno nakon svih godina u kojima tate nije bilo. Ovo je posljednja pjesma koju su moj tata, Paul, George i Ringo zajedno napravili. Poput vremenske kapsule.“

Kada je lipnju McCartney za BBC Radio 4 izjavio kako će za „izvlačenje“ Lennonova glasa sa demo-kasete biti korištena umjetna inteligencija, neki od komentatora su izrazili zabrinutost da će se AI-tehnologija koristiti za umjetno regeneriranje, sintetsko modeliranje nekih aspekata Lennonove vokalne izvedbe.

McCartney je stoga nešto kasnije izjavio: „Pročistili smo neke postojeće snimke, što je proces koji je trajao godinama. Ne mogu u ovoj fazi reći previše detalja, ali da budemo jasni -- ništa nije umjetno ili sintetski stvoreno, sve je realno i svi stvarno pjevamo i sviramo”.

Pjesma je najavljena u 13-minutnom dokumentarcu o njenom nastajanju, premijerno prikazanom u srijedu, 1. studenog, a kojega možete pogledati uz ovaj tekst. U cijelosti je predstavljena 2. studenog, a 3. studenog objavljena kao dvostruki singl na A strani s debitantskim singlom Beatlesa iz 1962., „Love Me Do“.