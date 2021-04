Proljetna televizijska obnova uz novi multiplatformski Bug

Dugo već nismo pisali o televizorima, pa to u ovom broju obilato nadoknađujemo. Nakon predstavljanja sadržaja novog Buga, na kraju teksta, imamo za vas jednu zanimljivu informaciju

Početkom proljeća većina proizvođača televizora uvodi u ponudu nove modele, ili ih tada barem predstave, a naknadno omoguće i kupnju. Stoga je ovo ponajbolji trenutak u godini za teme s pregledom aktualne ponude i tehničkih unapređenja svih značajnijih proizvođača televizora za naše tržište.

Sekundarni motiv za pripremu teme broja fokusirane na televizijske novitete je i skorašnje Europsko prvenstvo u nogometu. Nekako je ustaljeno očekivanje da će ljetni sportski spektakl (podsjećamo da se odmah nakon EP-a u nogometu održavaju i Olimpijske igre u Tokiju) potaknuti prodaju i potražnju za novim televizorima. Ti veliki sportski događaji često su bili inspiracija proizvođačima za uvođenje značajnih tehnoloških novotarija. Recimo, Olimpijske igre u Japanu zasigurno će biti značajan promotor uvođenja 8K razlučivosti na televizorima sljedeće generacije.

"Nakon što pročitate Davorovu temu broja i tako spoznate koliki je napredak ostvaren u razvoju zaslona i svih ostalih komponenti suvremenih TV uređaja, možda se ipak odlučite na zamjenu svog starog prijemnika novim, iako to niste prije planirali."

Sjetite se kako su prošlih desetak godina europska i svjetska nogometna prvenstva za nas u Hrvatskoj bila iznimno važna jer smo samo u tom periodu imali na javnoj televiziji sliku HD kvalitete, i to potpuno besplatno. Prolaskom pojedinog prvenstva, ti bi se “eksperimentalni programi” pogasili, a mi smo jedva čekali da za dvije godine dođe na red sljedeće prvenstvo, kako bi HRT opet pokrenuo svoj eksperimentalni program.

Jasno, zbog pandemije sve je ove godine nekako manje “nabrijano”, i zasad se ne radi velika pompa oko tih događaja koji su pred nama. Upitno je koliko će publike moći otići u mjesta održavanja i pratiti sve u živo, pa baš zato – velikoj većini prisutnost u tim događajima ostaje samo praćenjem televizijskog prijenosa.

Prošle godine u nas je konačno uvedeno emitiranje TV programa u HD razlučivosti, zbog čega su svi oni koji tada nisu imali tehničke preduvjete za prijem takvog signala, morali nabaviti ili novi televizor ili vanjski DVB-T2 prijemnik. Trebao se taj prelazak dogoditi baš uoči EP-a u nogometu, ali kako je prvenstvo odgođeno za ljeto ove godine, tako je i konačni prelazak na DVB-T2 pomaknut na kasnu jesen prošle godine. Vrlo vjerojatno su mnogi tada već prelomili treba li im novi televizor ili ne, pa je upitno koliko je u nas ostalo još potencijalnih kupaca, doista zainteresiranih za kupnju novog televizora. No nakon što pročitate Davorovu temu broja i tako spoznate koliki je napredak ostvaren u razvoju zaslona i svih ostalih komponenti suvremenih TV uređaja, možda se ipak odlučite na zamjenu svog starog prijemnika novim, iako to niste prije planirali. Zato pažljivo proučite što piše u temi broja.

Denis je za ovaj mjesec recenzirao dva hardverska hita: AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB i Intel Core i9 11900K. I dok ga je kartica oduševila, Core i9 baš ga i nije impresionirao, osim – cijenom.

Ovaj su se mjesec poklopila dva “vruća” komada hardvera – nova AMD-ova kartica za igranje pri razlučivosti 1440p te najjači predstavnik 11. generacije Intelovih procesora Core

Vrlo je zanimljiv i test Gigabyteova prijenosnika, koji dolazi s 15-inčnim OLED ekranom razlučivosti 4K i oplemenjen X-Riteovom kalibracijom prikaza, te grafičkom karticom GeForce RTX 30. Isto tako, vašoj pozornosti preporučujem Acerov monitor Nitro XV340CKP, koji ima dijagonalu od 34 inča. Panel mu nije zakrivljen, što će mnogi cijeniti, a izveden je u IPS tehnologiji.

Gigabyteovi laptopi novost su na domaćem tržištu, a nama je šaka pao model namijenjen takozvanim kreatorima – youtuberima, fotografima... Udarna značajka impresivni mu je OLED 4K ekran

Nastojimo ne zanemariti i softverske teme, pa je za ovaj mjesec Matija Gračanin priredio veliku temu o servisima i aplikacijama za čuvanje lozinki. Odnos prema lozinkama, zaporkama, passwordima izrazito je individualan. Neki uopće ne bilježe svoje lozinke, oslanjaju se na pamćenje, i nastoje jednu te istu koristiti gdje to moraju. Ja koristim jednu već sada dosta staru aplikaciju za lokalno spremanje passworda. Vrlo je jednostavna, svoju malu bazu kriptira, može je uvesti i izvesti na lokaciju prema želji, i to je to. Matija je opisao niz zanimljivih rješenja, pa možda i ja napustim svoj stari app i pređem na neki novi, jer nude neusporedivo više mogućnosti i praktičnosti.

Tekst Marija Bakse o problematici USB-C-a i univerzalnih punjača, mobitela i prijenosnika, spomenuo sam i u svojoj ovomjesečnoj kolumni, pa ga preporučujem i na ovome mjestu. Popunio je njime devet stranica, a djeluje kao da se tek zagrijao i kako bi još mogao puno toga napisati o toj temi.

Ako imate dron ili barem planirate nečijim dronom letjeti, bilo bi dobro da se malo informirate i pročitate tekst o novoj pravnoj regulativi vezanoj uz letenje bespilotnim zrakoplovima, kojom se svim postojećim i budućim rukovateljima bespilotnih zrakoplova željelo omogućiti što je moguće jednostavniji prelazak na buduću jedinstvenu europsku regulativu, onog dana kada stupi na snagu. Koliko je domaći zakonodavac u toj nakani uspio, saznat ćete iz osvrta eksperta za tu tematiku.

