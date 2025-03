Netflix uvodi podršku za još bolji dinamički raspon slike uz standard HDR10+

Povrh postojećih podržanih standarda za prikaz visokokvalitetne slike, HDR10 i Dolby Vision, servis će omogućiti i prikaz usklađen sa standardom HDR10+, koji će posebno doći do izražaja u tamnim scenama

Uređaji za gledanje sadržaja s Netflixa, koji podržavaju video kodek AV1 i reprodukciju sadržaja u skladu sa standardom HDR10+, od sada će moći prikazati još kvalitetniju sliku s tog streaming servisa. Objavljeno je, naime, da je za određeni sadržaj na Netflixu aktivirana podrška za HDR10+, pa će slika uz taj standard moći gledateljima pružiti još veći dinamički raspon. Napominju i da bi razlika od aktualnog standarda prikaza, HDR10, mogla naviše doći do izražaja u tamnim scenama, kakvih u sadržajima s tog servisa ne manjka.

Prilagodba svakom frameu

HDR10 koristi statičke metapodatke za prikaz slike, što znači da su parametri za cijeli sadržaj postavljeni na početku i ostaju isti tijekom reprodukcije. To može dovesti do manje kvalitetnog prikaza u scenama koje se značajno razlikuju od prosječne svjetline ili boje sadržaja. S druge strane, HDR10+ koristi dinamičko podešavanje, što omogućava prilagodbu parametara za svaku scenu, pa čak i svaki frame. To rezultira preciznijim podešavanjem kontrasta, svjetline i boje za svaku scenu.

U proteklih je pet godina gledanje sadržaja s visokim dinamičkim rasponom (HDR) na Netflixu poraslo za više od 300%, a broj uređaja povezanih sa servisom, na kojima se HDR može reproducirati, više je nego udvostručen. Netflix trenutačno nudi preko 11 tisuća naslova u HDR-u, a njihov će broj nastaviti rasti zajedno sa širenjem dostupnosti sadržaja kompatibilnoga s formatom HDR10+, koji je osmišljen 2018. i polako postaje industrijski standard za video.

Ovim uvođenjem novog standarda, gledateljima su na raspolaganju tri vrste HDR sadržaja: Dolby Vision, HDR10 te HDR10+, a on će im se prikazivati u ovisnosti o tome što im korišteni uređaj podržava. HDR10 i HDR10+ zasnivaju se na video kodeku AV1, koji je trenutačno drugi najkorišteniji na Netflixu, odmah iza formata H.264/AVC. No, nastavi li se trend porasta popularnosti HDR-a, mogao bi uskoro prijeći i u vodstvo, navode iz kompanije na tehničkom blogu. Tamo su objavili i primjer screenshota iste scene u HDR10 i HDR10+ standardu, kako bi istaknuli razlike među njima.

Kako gledati HDR10+

Da biste mogli reproducirati sadržaje u najvišoj dostupnoj kvaliteti HDR-a, potrebno vam je sljedeće: