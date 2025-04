Netflix uvodi novi oblik titlova na originalnom jeziku

Mnogi gledatelji koji razumiju originalne jezike, na kojima su snimani Netflixovi filmovi i serije, ipak uključuju titlove na tom jeziku kako bi poboljšali svoje razumijevanje dijaloga. Do sada im je za to opcija bila uključiti titlove namijenjene osobama oštećena sluha, što nije bilo idealno za njihove potrebe. Takvi su titlovi uključivali opise određenih ostalih zvukova prisutnih u scenama, poput naznake kada u pozadini svira kakva glazba, zvoni telefon ili netko na vratima, a isticali su i imena aktera.

Samo dijalog

U Netflixu su sada shvatili da to može ometati one koji žele u titlovima imati samo dijaloge na izvornom jeziku, kao što to imaju na raspolaganju gledatelji koji gledaju prevedene titlove – pa su odlučili uvesti novu opciju. Počevši sa serijom You i njezinom posljednjom sezonom, sadržaji na ovom servisu dobivat će i titlove na svojem izvornom jeziku, ali samo s prikazom dijaloga, bez ostalih popratnih opisa prisutnih zvukova.

Navika gledanja filmova i serija na svojem jeziku vrlo je prisutna i u SAD-u, gdje oko polovice Amerikanaca ima uključene engleske titlove cijelo vrijeme. Često se titlovi koriste kad se filmovi gledaju u tihim sobama, u javnosti, ili dok netko od prisutnih ukućana spava. Vjerojatno je slično i u ostatku svijeta, a engleski titlovi uključeni su i mnogima kojima taj jezik nije materinji, kako bi bolje "pohvatali" dijaloge.

Po novome, Netflix će ponuditi dvije engleske varijante titlova. English i English (CC), pri čemu će ova s oznakom "CC" davati dodatne opise, a "obična" prikazivati samo dijaloge.