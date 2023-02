Pojeftinio Netflix u Hrvatskoj! Je li to priprema za zabranu dijeljenja lozinke?

Umjesto dosadašnjih 8, 10 i 12 eura, paketi pretplate na ovaj streaming servis koštat će 5, 8 i 10 eura. No, tu je i napomena o dijeljenju računa

Zanimljiva promjena dogodila se na Netflixovim stranicama ovoga ponedjeljka. Popularni streaming servis je za korisnike iz Hrvatske snizio cijene paketa. Pretplate poznate kao Basic, Standard i Premium do sada su koštale 7,99, 9,99 i 11,99 eura, a od ovoga tjedna koštat će, redom: 4,99, 7,99 i 9,99 eura.

Ovaj potez stigao je iznenada i bez najave, a jedan je u nizu sličnih. Posljednjih smo mjeseci, naime, vidjeli da je Netflix na nekim tržištima uveo najnižu razinu pretplate "Basic with Ads", koja je bila jeftinija od osnovne, ali je uključivala prikazivanje reklama unutar ostalih sadržaja. Potom, najavljeno je kontroverzno uvođenje dodatne naplate za dijeljenje računa s osobama izvan istog kućanstva, a sada, odjednom, stiže poklon u obliku pojeftinjenja.

Što se iza brda valja?

No, s obzirom da znamo kako će Netflix uskoro uvesti dodatnu naplatu za korisničke račune koji se koriste izvan jednog kućanstva, ovo pojeftinjenje mogli bismo protumačiti kao pripremu za taj potez. Jednom kada aktivira zabranu dijeljenja lozinki, ovaj bi servis mogao početi naplaćivati poneki euro dodatno za jedan ili dva računa, tj. za prijatelje i članove obitelji koji ne žive na istoj adresi. U Portugalu će tako pristup za dodatnog člana koštati 3,99 eura, a u Španjolskoj 5,99 eura na mjesec, pa neku sličnu cijenu možemo očekivati i mi (ili nešto manju, s obzirom da je i osnovna cijena pretplate kod nas niža).

Podsjetimo, u ovisnosti o razini pretplate mijenja se i broj korisnika koji mogu istodobno gledati Netflix: to je 1 za najmanji, 2 za srednji te 4 za najveći paket. Broj korisničkih profila koji se mogu izraditi unutar jedne pretplate ograničen je na 5. Lozinka se za sada legalno smije dijeliti samo među članovima istog kućanstva, i to Netflix ponovno naglašava – no, za sada na stranicama za Hrvatsku ne ističe da će dijeljenje izvan kućanstva naplaćivati, niti koliko.

Nove će cijene biti aktivirane postojećim korisnicima tijekom sljedećih tjedana, s njihovim sljedećim ciklusom naplate mjesečne naknade.