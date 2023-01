Pregršt novih filmova stiže na Netflix ove godine

Mnogo se toga zbiva u Netflixu ovih dana. Nedavno smo objavili kako imaju novu dvojicu direktora umjesto dugogodišnjeg CEO-a Reeda Hastingsa, a gotovo istodobno objavili su i porast broja pretplatnika u posljednjem tromjesečju za čak 7,66 milijuna. K tome, financijski su im rezultati bili u skladu s očekivanjima, pa je sve to podiglo i vrijednost njihove dionice za oko 6%.

No, u financijskom izvješću najavljeno je i kako će kroz nekoliko mjeseci biti realiziran globalni projekt zabrane dijeljenja lozinki, tj. uvest će se dodatna naplata za profile izvan onog matičnog, za koje Netflix zaključi da ih koriste osobe iz drugog kućanstva. O toj će temi sigurno više riječi biti u narednim tjednima i mjesecima.

16 originalnih naslova

Prije nego krenu putem zabrane dijeljenja lozinki, iz Netflixa su objavili popis od filmova koje će učiniti dostupnim ove godine. Iz ponude su izdvojili njih šesnaest za koje smatraju da će biti najatraktivniji gledateljima: Extraction 2, Heart of Stone, Rebel Moon, The Mother, Your Place or Mine, Damsel, The Killer, They Cloned Tyrone, Murder Mystery 2, Leave the World Behind, Lift, Leo, Pain Hustlers, Luther: The Fallen Sun, A Family Affair te You People.

"S renomiranim filmašima i voljenim filmskim zvijezdama, kao i svježim licima – Netflix gradi epske nove svjetove i donosi nove nastavke svima voljenih filmova", poručili su. Više o svakom od ovih naslova, kao i pregled svih ostalih novih izdanja za 2023. možete pronaći na Netflixovim stranicama. Skupni trailer za sve navedene filmove prenosimo u nastavku.