Streaming servis SkyShowtime u Hrvatsku stiže 14. prosinca

Do kraja godine domaće će streaming tržište postati bogatije za još jedan OTT video streaming servis. Bit će to SkyShowtime, američki zajednički projekt Comcasta (inače matične tvrtke NBCUniversala i Skya) te Paramount Globala. U rujnu je ovaj servis stigao u Dansku, Finsku, Norvešku i Švedsku, a u listopadu proširen je i na Nizozemsku i Portugal. Sada je objavljen i plan širenja na središnju i istočnu Europu.

U Hrvatskoj će ovaj servis biti aktiviran 14. prosinca, a istoga dana postat će dostupan pretplatnicima u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji. U veljači sljedeće godine očekuje se lansiranje u Albaniji, Češkoj, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.

Raznoliki sadržaji

Kad je riječ o onom najbitnijem – dostupnom sadržaju – SkyShowtime ističe da je na njihovoj platformi dostupno mnogo filmova i serija producentskih kuća Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios te Peacock.

Svi detalji o dostupnom sadržaju bit će objavljeni netom prije dolaska servisa na naše tržište, poručeno je. Za sada su otkrili tek neke detalje o svojim ekskluzivnim serijama: The Calling, Tulsa King, 1923, Funny Woman, Mayor of Kingstown, Rabbit Hole, Ripley, Three Women i Lioness.

Kad je riječ o filmovima, spominju se naslovi Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Downton Abbey: A New Era, Nope, Ambulance i The Bad Guys.

U zemljama koje za valutu koriste euro, SkyShowtime trenutačno se plaća 6,99 eura mjesečno, pa je za očekivati da će ta cijena vrijediti i kod nas. Do 14. prosinca vjerojatno ćemo doznati i planove platforme vezane uz pretplatničke pakete, kvalitetu dostupnih video zapisa, kao i uz bolnu točku nekih stranih streaming servisa na našem tržištu – lokalizaciju sadržaja.