Disney+ danas službeno pokrenut u Hrvatskoj - nema hrvatskih titlova, a ni sinkronizacije

Streaming usluga tvrtke Walt Disney Company, Disney+, danas je pokrenuta u Hrvatskoj. Potvrđena standardna cijena pri lansiranju je 7,99 EUR mjesečno, odnosno 79,90 EUR za godišnju pretplatu, kako smo ranije i najavljivali.

Iz Disneya su se pohvalili s više od 900 filmova, 600 serija i s nizom od 180 ekskluzivnih, originalnih sadržaja iz Disneyja, Pixara, Marvela, Star Warsa, National Geographica i drugih: "Sadržaj je bogata mješavina ekskluzivnih originala, omiljenih klasika, nedavnih izdanja blockbustera te pristup Disneyevoj kolekciji televizijskog sadržaja. Svake godine, više od 100 novih filmova, serija i emisija bit će dodano na Disney+ uključujući najnovije filmove nakon kino premijere", poručuju.

Bogat katalog sadržaja

Gledateljima u Hrvatskoj bit će prvi puta na istom mjestu dostupan sav sadržaj iz franšize Ratovi zvijezda, uključujući i seriju Obi-Wan Kenobi te obje sezone The Mandalorian. Osim toga, Disney+ će biti dom cijeloj sagi o Skywalkeru, uz mogućnost streamanja svih 9 epizoda.

Ljubitelji superheroja imat će priliku uživati u preko od 55 Marvelovih filmova, preko 300 naslova Disneya i Pixara, a tu su i dokumentarni filmovi National Geographica te njihove globalno popularne serije.

Od zabavnog sadržaja, pretplatnici će moći gledati naslove kao što su: originalna hit humoristična serija Only Murders in the Building, limitirana serija Pam and Tommy, The Kardashians, Queens, misteriozni triler Death on the Nile, The Simpsons te posljednje sezone Grey's anatomy, 9-1-1 i Black-ish. Iz Disneyevog povijesnog trezora tu su omiljeni klasici kao što su Pepeljuga, Vrlo zapetljana priča, Mala sirena, itd.

Bez lokalizacije i probnog razdoblja

Korisnici će moći upogoniti do četiri istodobna streama, uz neograničena preuzimanja sadržaja na do deset uređaja. Najavljena je i tehnologija IMAX Enhanced za odabrane naslove, mogućnost postavljanja do sedam različitih profila, uključujući mogućnost da roditelji postavljaju dječje profile prema određenim dobnim razredima. Disney+ usluga također nudi opciju Groupwatch, koja omogućava virtualno zajedničko gledanje s do 6 osoba.

Usluga je dostupna na širokom rasponu mobilnih i povezanih TV uređaja uključujući iOS i Android Mobile; na stolnim i prijenosnim računalima, Sony PlayStation i Microsoft Xbox igraćim konzolama, Apple TV i Chromecast streaming media playerima; Amazon Fire TV, Amazon Fire Tablet; Android, Sony, Samsung i LG pametnim televizorima i mnogim drugim.

No, ono što pomalo razočarava, jest napomena "Disney+ je usluga na engleskom jeziku". To znači da, barem za sada, neće biti lokalizacije na hrvatski jezik – ni titlova niti sinkronizacije. Isto tako, za razliku od nekih drugih sličnih usluga, Disney+ ne nudi određeno probno razdoblje, već se za njegovo korištenje odmah mora platiti najmanje mjesečna pretplata.