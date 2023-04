YouTube Premium dobiva pet novih značajki

Kako bi proširili razliku između običnih korisnika i onih koji plaćaju pretplatu, YouTube Premium dobiva čak pet novih značajki. Iako nije riječ o nekim revolucionarnim dodacima, iz YouTubea navode da će dobro doći za sve one koji žele produbiti svoje iskustvo korištenja ove društvene mreže.

Naime, pretplatnici YouTube Premiuma sada mogu koristiti takozvani sustav čekanja (queueing system), čije je testiranje započelo početkom godine. Radi se o značajki koja omogućuje korisnicima da stvore svojevrsni red videozapisa koji čekaju na reprodukciju. Ta je mogućnost, inače, dostupna svim korisnicima YouTubea na računalu.

Foto: YouTube

Nadalje, Premium korisnici moći će kreirati Google Meet konferencije, na kojima svi sudionici, uključujući i one bez pretplate, mogu zajedno gledati videozapise na YouTubeu. Treća nova značajka je mogućnost nastavka gledanja videa tamo gdje ste stali, čak i ako je to na drugom uređaju. Drugim riječima, korisnici koji gledaju nešto na računalu, pa nakon par sati odluče nastaviti gledati na mobitelu, moći će to napraviti bez problema.

Četvrta nova značajka, Smart Downloads, dodaje preporučene videozapise izravno u odjeljak za offline gledanje. Kako navode iz YouTubea, to bi trebalo biti korisno onima koji, primjerice, idu na putovanje avionom, a prije toga su zaboravili preuzeti videozapise koje bi htjeli gledati.

Na koncu, kao što je najavljeno u veljači, Premium korisnici dobit će i višu kvalitetu sadržaja u 1080p rezoluciji.

Foto: YouTube

„Iako će svi korisnici i dalje imati pristup 1080p rezoluciji, ova poboljšana postavka izgledat će iznimno oštro i jasno, posebno kod videozapisa s puno detalja i pokreta“, objašnjavaju iz YouTubea na svom službenom blogu.