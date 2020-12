Peter Jackson radi dokumentarac o Beatlesima iz još neprikazanih snimki nastalih prije pola stoljeća

Dokumentarac naziva The Beatles: Get Back nastat će iz izvornih, nikada do sada viđenih, video snimki. Njih je redatelju na raspolaganju preko 60 sati, a nastale su u siječnju 1969. godine, dakle pred sam kraj postojanja slavne grupe. Uz njih postoji i preko 150 sati nikada objavljenih audio zapisa koji će biti iskorišten za stvaranje filma.

Sve će ove materijale Jackson, u suradnji s Disneyem i kompanijom Apple Corps (više o tome u okviru), digitalizirati kako bi se film mogao producirati korištenjem modernih tehnologija.

Stare snimke dobile novi život

Iako zbog pandemije ove godine nećemo moći gledati novi dokumentarni film o Beatlesima, njegov redatelj Peter Jackson kao božićni poklon na YouTube je postavio petominutni isječak iz njega. Svakom pravom fanu glazbe liverpulskog benda ovo će biti prava poslastica, a Jackson obećava da će film biti dovršen nagodinu, vjerojatno u kolovozu.

U filmu će biti prikazan i puni koncert Beatlesa u trajanju od 42 minute. Bio je to ujedno i njihov zadnji nastup uživo, snimljen na krovu Londonskog sjedišta Apple Corpsa, 30. siječnja 1969. godine. Stare snimke većinom prikazuju članove benda u opuštenoj atmosferi s proba za taj koncert. Nesumnjivo je da će to biti zanimljiv prikaz "iza scene" vjerojatno najslavnije pop grupe u povijesti.