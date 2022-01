S02 E01 Spanoptic: Digitalni izazovi u turizmu

Često su nam puna usta toga kako krizu treba znati iskoristiti. Nekim je djelatnostima to svakako lakše nego onima koje su okrenutije ljudima, fizičkom i analognom. Protekle dvije godine nisu mazile hotelijere i turističke djelatnike, ali Valamar, najveća turistička kompanija u Hrvatskoj, uspjela se probiti kroz – nadajmo se – najteže pandemijske dane te čak i profitirati, nastavljajući vući pametne poteze i okretati se tehnologiji. Predivne destinacije naše obale ima smisla vidjeti samo uživo, to je istina, ali sve od bookinga do check-ina sasvim se učinkovito može odraditi i virtualno. U prvoj epizodi nove sezone Roberto i Slaven povest će vas na putovanje koje govori o putovanjima!

Slaven Mišak i Roberto Gobo

Valamar Riviera nacionalni je lider u odmorišnom turizmu – s više od šest desetljeća pružanja vrhunskih turističkih iskustava, 36 hotela i 19 kampova, možete biti sigurni kako je ovaj hotelijerski div definitivno profitirao od mnogobrojnih digitalnih transformacija. U siječanjskom izdanju Spanoptica Slaven je porazgovarao s osobom najodgovornijom za sve to – u goste mu je došao Roberto Gobo, direktor digitalizacije Valamar Riviere koji je pojasnio kako zapravo industrija koja nije nužno povezana s IT sektorom i orijentirana je na ljude učinkovito digitalizira svoje poslovanje.

I iako Valamar nije tehnološka firma, tehnologija im svakog dana pomaže optimizirati poslovanje i omogućuje pružanje vrhunskih iskustava brojnim gostima. Kako Roberto kaže, količina podataka o navikama i preferencama gostiju danas je tolika da se kroz tu šumu i šum podataka doista može probiti samo tehnologija. A kako turizam i turistički djelatnici operiraju na dijametralno suprotnoj premisi od one stare “svakog gosta tri dana dosta“, valja se pobrinuti da se sve te informacije maksimalno iskoriste kako bi u budućnosti mogli pružati još kvalitetniju uslugu svojim korisnicima.

I ne samo to. Virtualna i pojačana stvarnost na velika vrata ulaze i u turizam, a u slučaju Valamara – već su ovdje! Naravno, kao što smo rekli, malo što se može mjeriti sa zalaskom sunca na pravoj plaži, ali vjerojatno ne biste imali ništa protiv vidjeti kako će vam točno izgledati hotelska soba i prije nego što je fizički posjetite. Sezonski radnici također puno profitiraju od VR i AR turneja te mogu unaprijed dobiti odličan uvid u radno mjesto koje će im sljedećih nekoliko mjeseci praktički biti i dom. A tu su i online edukacije zaposlenika koje su nekad trajale danima i uključivale putovanja na mjesto događaja, a sada se sve odrađuje virtualno.