Spanoptic S02 E11: ChatGPT i budućnost umjetne inteligencije

U ovomjesečnom izdanju Spanoptica pričamo o vrućoj temi ChatGPT-ja i umjetnoj inteligenciji! Sa našim smo gostima porazgovarali o tome kamo nas vodi razvoj AI-ja, koje su prednosti i nedostaci ove tehnologije te što to znači za nas kao društvo i za budućnost našeg poslovanja ali i života općenito. AI tehnologija postaje sveprisutna u našoj svakodnevici, od pametnih telefona, preko chatbotova i društvenih mreža, do autonomnih vozila. No, s obzirom na brz razvoj tehnologije, postavlja se pitanje kako će to utjecati na naša radna mjesta i na ekonomiju u cjelini.

Mnogi se pitaju hoće li AI preuzeti naša radna mjesta i dovesti do masovne nezaposlenosti. Međutim, naravno, kao i u svemu ostalom, tu postoji i druga strana medalje – AI tehnologija može nam pomoći u automatizaciji rutinskih poslova te nam omogućiti da se fokusiramo na kreativnije i složenije zadatke. To bi moglo dovesti do povećanja produktivnosti, poboljšanja kvalitete proizvoda i usluga te smanjenja troškova. Isto tako, važno je osigurati da se prilikom primjene AI tehnologije ne diskriminiraju određene skupine ljudi te da se osigura transparentnost i odgovornost u odlukama koje donose AI sustavi.

Također, postoji i zabrinutost u vezi s privatnošću i sigurnošću podataka jer AI sustavi mogu prikupljati i obrađivati velike količine osobnih podataka. Stoga je važno osigurati da se ti podaci koriste samo u svrhu za koju su prikupljeni te da se primjenjuju sigurnosne mjere kako bi se spriječio neovlašten pristup tim podacima.

Sugovornici nove epizode Spanoptica:

Anela Husković , Microsoft

, Microsoft Bruno Brozović , Span

, Span Dalibor Kofjač, Span

U konačnici, AI tehnologija ima potencijal da donese mnoge prednosti i poboljšanja u naše živote, no važno je osigurati da se primjenjuje na odgovoran način kako bi se izbjegle negativne posljedice. Zato je potrebno dalje istraživanje, razvoj i regulacija ove tehnologije kako bi se postigao optimalan balans između koristi i rizika koje ona nosi. A upravo o tom čarobnom omjeru koristi i rizika te o mnogim drugim relevantnim AI trendovima su nam govorili i naši ovomjesečni gosti. Poslušajte ih i pridružite nam se u još jednoj zanimljivoj epizodi! Propuštene epizode možete pogledati ovdje.